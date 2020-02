„Včetně používání specifických osobních ochranných pracovních prostředků, které máme pro případ výskytu vysoce nakažlivé nákazy pro své zaměstnance trvale k dispozici,“ dodala nemocniční hygienička Jaroslava Jirků.

Na první Čaj se starostkou přišlo sedm lidí

Historicky první Čaj se starostkou a místostarostkou se odehrál v obřadní síni radnice v Pečkách. „Na kus řeči“ s vedením města přišlo se svými dotazy a podněty sedm obyvatel Peček a Velkých Chvalovic. Řešily se například otázky skateparku pro mládež, revitalizace rybníku Benešák, Mlýnského náhonu, řeč přišla i na plánovanou úpravnu vody, dopravní situací v různých částech města, parkování nebo třeba lavičky. Další takovéto setkání se uskuteční v dubnu, nicméně lze si domluvit individuální termín.

Spolek pro českobrodský singltrail pořádá brigádu

V Dolánkách už se pracuje na budování tras singltreku. Aktuálně by se hodil drobný úklid podél stezky, aby i okolí vypadalo pěkně. Proto Spolek pro českobrodský singltrail uspořádá v sobotu 8. února od 9 do 12 hodin brigádu na úklid kolem první trasy. Přijít může kdokoli, kdo má chuť přiložit ruku k dílu.

Začínají dopravní změny na náměstí Smiřických

Město Kostelec nad Černými lesy připravilo změnu dopravní situace na náměstí Smiřických. Provoz z Lázeňské ulice směrem k zámku bude nově obousměrný. V současné době proběhlo schválení příslušnými úřady, a může se tedy přistoupit ke změně dopravního značení. Svislé dopravní značky by se měly osazovat do pondělí 17. února a vodorovné dopravní značení pak do úterý 17. března v závislosti na počasí.

Muzeum získalo gotickou plastiku

Regionální muzeum v Kolíně získalo díky příspěvku kraje a ministerstva do svého sbírkového fondu gotickou plastiku Panny Marie s Ježíškem. Tři čtvrtě metru vysoká dřevěná plastika pochází cca ze začátku 15. století, po jejích dalších osudech nyní historici pátrají. Je možné, že původně stála v kostele Všech svatých na Kutnohorském předměstí v Kolíně, odkud se po poškození této stavby na konci druhé světové války dostala do soukromého majetku. Plastika bude zatím dočasně vystavena v Červinkovském domě.

Od 24. února bude možné podávat žádosti o dotace

Město Český Brod vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programů podpory sportu, kultury a volného času. Jde o podporu tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. Lhůta pro podání žádostí je od 24. února do 16. března. Město má pro tyto účely alokovaných půl milionu korun.

Školní jídelna uvaří pro rodiče

Rodiče školních a školkových dětí budou mít v Cerhenicích možnost na vlastní kůži, tedy přesněji na vlastní chuťové buňky, vyzkoušet, jak se jejich děti stravují ve školní jídelně. Ta totiž chystá další ročník večeře pro rodiče a letos představí typické jídlo, které patří mezi oblíbené a běžně ho strávníkům připravuje. Večeře začne předkrmem formou rautu. A pak už se chystá tradiční česká svíčková. Celým večerem bude slovem a hudbou provázet specialista na výživu Jan Vopařil. Na akci ve čtvrtek 26. března je třeba udělat rezervaci.

Jaroslav Kučera dostal cenu za péči o radniční hodiny

Starostka Peček spolu s místostarostkou a tajemnicí předaly Cenu starostky Jaroslavovi Kučerovi za dlouhodobou a nadstandardní péči o radniční hodiny, a to také v souvislosti s jeho životním jubileem.

Veřejnost hlasuje pro sportovce roku

V rámci tradiční ankety Sportovec města Kolína může svůj hlas svému favoritu, přesněji řečeno dvěma, poslat také veřejnost. Ceny veřejnosti se budou předávat na slavnostním vyhlášení ankety nejlepším jednotlivcům v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do 18 let. Hlasovat je možné na internetových stránkách města Kolín po zadání svého telefonního čísla a odeslání autorizační SMS, a to až do čtvrtka 13. února. Slavnostní vyhlášení všech výsledků se pak uskuteční v pondělí 17. února.

Opilec si ustlal u obchodního centra

Na strážníky Městské policie v Kolíně se obrátili pracovníci ostrahy obchodního centra Futurum, protože přímo u hlavního vchodu si ustlal jakýsi opilec. Hlídka městské policie po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o muže z okresu Kolín, kterého opravdu poněkud zmohl alkohol. A to nebylo ani tolik hodin, krátce po půl sedmé večer. „Jmenovaný nejevil známky zranění, byl aktivně komunikující, a proto ho strážníci po zjištění totožnosti a následném poučení doprovodili na nedaleké autobusové nádraží, kde odjel spojem do místa bydliště,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Nalezl peněženku, předal ji městským strážníkům

Bylo krátce po jedenácté hodině v noci, kdy strážníky kolínské městské policie, kteří kontrolovali nádraží, oslovil poctivý člověk. Na zemi u haly totiž nalezl peněženku. Byly v ní doklady muže z okresu Kutná Hora a peníze. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyrozumět majitele ztracené peněženky, byl nález předán na městský úřad na Ztráty a nálezy.