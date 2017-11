KRÁTCE: Narkomanka kradla ve sportu, načapali ji

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační foto.Foto: Deník / Kovandová Diana

Mohou odkládat větve ze zahrad

Kouřim – Do neděle mohou Kouřimští odkládat ostříhané větve ze stromů a keřů na asfaltovou plochu u skanzenu, do Podskalí na pozemek za mostem u čerpacího místa požární vody nebo pod autobusové nádraží. Poté se dovezené větve ze soukromých zahrádek budou v pondělí štěpkovat. Vyrobená štěpka bude jako obvykle volně k dispozici následující dny.



Sběrné místo bude otevřené pouze do poloviny listopadu

Týnec n. L. – Sběrné místo v Týnci nad Labem bude naposledy otevřené v sobotu 18. listopadu od 8 do 11 hodin. Poté bude po dobu zimního období sběrné místo uzavřené a otevře se opět až na jaře.

Zážitkovou formou představí žákům svoji školu

Liblice – První den otevřených dveří na Střední odborné škole je naplánovaný už na středu. Příchozí se dozvědí informace o studijních oborech. Na zájemce o studium a jejich případný doprovod čeká netradiční pojetí zážitkovou firmou, prohlídka školy se studenty a v neposlední řadě i výstava grafických děl. Škola je návštěvníkům k dispozici od 14.30 do 18 hodin. Pokud se někomu nehodí listopadový termín, nemusí zoufat, školu lze ve stejném čase navštívit ještě 6. prosince a pak 10. ledna.

Narkomanka kradla ve sportu, načapali ji

Kolín – Sportovní vybavení či oblečení v hodnotě 1448 korun si domů chtěla donést žena z Pardubicka. Za pět prstů chtěla nakoupit ve sportovním obchodě v nákupním centru v Kolíně. To se ji však nepodařilo, zboží domů nedonesla. Podle mluvčí městských strážníků šlo o problémovou narkomanku, která se ke krádeži doznala. Nebylo to však poprvé, co žena kradla. Od strážníků si tentokrát vysloužila nejvyšší možnou pokutu.