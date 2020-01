Základní roční vstupenka pro jednu osobu stojí 200 korun, za rodinnou roční vstupenku do maximálního počtu pěti osob – dva dospělí a tři děti – zájemci zaplatí 480 korun.

Místo na tříděný odpad je nově v ulici Boženy Němcové

Obyvatelé obce Starý Kolín mají nově k dispozici sběrné místo pro tříděný odpad, a to v ulici Boženy Němcové. Je tam možné odkládat plasty, papír, sklo, nápojové kartony, jedlé oleje, kovový odpad z domácností, současně je tam umístěn i kontejner na směsný odpad.

Nové sběrné místo obec vybudovala jako náhradu za původní, které bylo v Kolínské ulici, což nebylo úplně vhodné umístění z hlediska bezpečnosti, současně už přestávalo kapacitně dostačovat, a že by bylo hezké, to se také říct nedalo. U nového kontejnerového stání se na jaře plánuje ještě vydláždění, dojde také k doplnění dopravního značení.

Parkovací dům se bude projektovat

Plánované vybudování parkovacího domu v Kolíně by podle slov starosty Michaela Kašpara mělo během letošního roku přejít do fáze projektování. K jeho výstavbě by mělo dojít v místech, kde tradičně staví své stany cirkus. Logicky se snáze hledá jiné místo pro cirkusové šapitó než pro zaparkování několika set osobních automobilů. „Až bude nové programovací období dotací, chceme okamžitě, ideálně hned první den po vyhlášení podat žádost,“ řekl starosta. Parkovací dům by měl pojmout 360 aut.

Město plánuje vybudovat velký sběrný dvůr

Jedním ze vzkazů v bedně přání pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně byla také ve verších napsaná žádost o odstranění „skládky“ v Jateční ulici. Tou pisatel myslel sběrný dvůr, který podle jeho názoru hyzdí okolí. Podle slov starosty města Michaela Kašpara radnice plánuje vybudovat větší sběrný dvůr, takže poté by bylo možné některé menší zrušit. Vše ale závisí na tom, jestli se na nový sběrný dvůr najde vhodný pozemek.

Vánoční strom poputuje do psího útulku na topení

Vánoční strom, který zdobil Karlovo náměstí v Kolíně, pracovníci odstrojili a ozdoby uložili zpět do skladu, aby tam vyčkaly příchodu dalšího adventu. Desetimetrový smrk, přezdívaný František podle původního majitele, poslouží následně stejně jako stromečky, které obyvatelé města odkládali ke kontejnerům, na vytápění psího útulku. Potvrdila to mluvčí radnice Šárka Hrubá.

Projednají dotační možnosti i nový systém svozu odpadu

Ve středu 22. ledna od 19.30 hodin se na Obecním úřadě v Poříčanech sejdou zastupitelé, aby projednali dotační možnosti pro letošní rok, aktualizaci systému sběru odpadu od 1. dubna či pronájem nebytových prostor, konkrétně skladu.