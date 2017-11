KRÁTCE: Na radary si dejte pozor také o víkendu

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Budou rekonstruovat obřadní síň na hřbitově

Kolín – V obřadní síni na centrálním hřbitově v Kolíně se bude rekonstruovat. Právě z toho důvodu bude kancelář Správy veřejných pohřebišť ve středu po celý den a ve čtvrtek do 12 hodin uzavřená.



Posprejoval chatku, zajímá se o něho policie

Kolín – Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v době od 4. do 5. listopadu posprejoval hanlivými nápisy dřevěnou chatku ve Starokolínské ulici. Viděli jste něco podezřelého? Obraťte se s informacemi na policii.



Na radary si dejte pozor také o víkendu

Kolín – Kolínští policisté pravidelně informují řidiči o tom, kde budou měřit rychlost. Tento by řidiči měli dát nohu z plynu mimo jiné v Jateční ulici a na silici I/12 u odbočky na Kamhajek. Policisté mohou měřit rychlost také po oba víkendové dny.

Naučte se tvořit adventní věnce za dozoru floristky

Starý Kolín – Máte rádi tradice? Pak byste neměli chybět na instruktáži vinutí adventních věnců, které zanedlouho ozdobí domy v celé republice. Vánočně laděná akce se koná dnes v učebně základní školy. Instruktáž a výroba adventních věnců začne ve 14 hodin. Předvádění vazby bude mít na starosti renomovaná floristka paní Nesvadbová. Zájemci o vytvoření adventního věnce si s sebou musí přinést slaměný korpus, nůž nebo zahradnické nůžky a také vlastní tavnou pistoli. Zváni jsou však také ti, kteří se chtějí pouze podívat.

Tři Sestry a Alkehol přivezou Sudovou přitažlivost

Kolín – Nestárnoucí kapela Tři Sestry v čele s Lou Fanánkem Hagenem opět míří do Městského společenského domu. Tentokrát s sebou přiveze kapelu Alkehol. Večírek začne v sobotu v 19.30 hodin. Fanoušci rockových partiček se mohou těšit na nestárnoucí hity těchto legendárních kapel. Uslyší určitě songy jako Zelená, O chlastu nebo Hospodo nalejvej.

Bar Pod Hodinama nabízí mezinárodní hudbu

Kolín – Bar Pod Hodinama ožije hardcore a metalovou hudbou. V sobotu od 20 hodin se můžete těšit na mezinárodní nářez. Zahraje hardcore-punková kapela Wall Of Trash z japonského městečka Kochi, trash – groove – metalová partička ze Sao Paula z Brazílie, emo – hardcore Tosiro z Českých Budějovic a !Flight665 z Hradce Králové. Další akce je naplánovaná na pátek 24. listopadu, kdy vystoupí písničkář Dan Vertígo.