Bezbariérový přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem vznikne na křižovatce u ZZN v Českém Brodě. Vše bude také přisvětleno. Město už na vybudování přechodu a osvětlení v ulici Jana Kouly vyhlásilo veřejnou soutěž. A když už se tam bude kopat, dojde současně k uložení optochrániček, aby se pak nekopalo znovu. Město na akci, která bude stát kolem dvou milionů korun, získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši přes 900 tisíc.

Ve třech lokalitách nepoteče voda, na vodovodu je závada

Porucha na vodovodním řadu se objevila v Úvalech. Je proto nutné přistoupit k uzavření přívodu vody a opravě, která se uskuteční ve středu 18. prosince od 8 do 14 hodin a bude se týkat lokalit Zálesí, U Horoušánek a Hodov.

Muzeum chystá program pro děti o tom, jak vypadal socialismus

Co bylo a co nebylo v dobách socialismu? Stály se opravdu fronty na banány a věcí, kterou byste našli v každé kapse, byla umělohmotná céčka? To je jen část otázek, na které dětem a mládeži odpoví nový program, který připravuje Regionální muzeum v Kolíně. Začne po adventních a vánočních programech, objednávat ho ale školy mohou už nyní. Akce je určená pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol.

Socha Panny Marie se na čas přestěhovala do kostela

Dřevěná socha Panny Marie, kterou mohli návštěvníci nedávno vídat v prostorách Muzeu hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy a kterou vytvořil a městu věnoval místní řezbář Petr Moravec, je nyní v adventním čase přemístěna do kostela sv. Andělů strážných. Po Vánocích se zase vrátí do muzea.

O svátcích se uzavře sběrný dvůr v Liblicích

Den přes Štědrým dnem již bude uzavřený sběrný dvůr v Liblicích. Naposledy tedy bude otevřen v sobotu 21. prosince. Uzavřený zůstane až do Nového roku. Běžný provoz sběrného dvoru začne v pátek 3. ledna.

Stavba kanalizace si dá vánoční a novoroční přestávku

Práce na výstavbě kanalizace v Kostelci nad Černými lesy budou přerušeny od soboty 21. prosince do neděle 5. ledna. V závislosti na počasí se pak bude od pondělí 6. ledna pokračovat v dolní části Lázeňské ulice.