Muzeum nyní nabízí zhlédnutí expozic Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách a Z dějin Českého Brodu. Kromě zmíněných stálých expozic je v prostorách Podlipanského muzea umístěno několik solitérních uměleckých sbírek, jako třeba architektonické články a sochařské památky.

Mobilní sběr odpadu je nově jen každou první sobotu

Kvůli poklesu četnosti a množství předávaného odpadu město od tohoto měsíce upravilo harmonogram mobilního svozu odpadu vedle bývalé hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích. Místo každé soboty je nově možnost předávat odpady za přítomnosti zaměstnance Pečeckých služeb vždy první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin. Po dušičkovém svozu to tedy nyní bude 7. prosince, 4. ledna, 1. února a 7. března.

Po tomto období město množství předávaného odpadu znovu vyhodnotí a případně upraví harmonogram. Samozřejmě je pro předávání odpadu nadále možnost využívat sběrný dvůr v Pečkách, a to ve středu od 13 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Parkovací dům bude novostavba

Parkovací dům v Cerhenicích bude nový. Zastupitelstvo městyse na svém posledním zasedání rozhodlo, že v rámci již získané dotace na parkovací dům v areálu bývalého cukrovaru vybuduje novostavbu místo původně zamýšlené rekonstrukce staré zchátralé budovy skladu a technologie.

„Novostavba je podstatně levnější než rekonstrukce starého objektu, a Cerhenice tak upraví vzhled tohoto brownfieldu jen za přiznanou dotaci plus povinnou spoluúčast 10 procent,“ řekl starosta Marek Semerád.

Prodejci nově už nemohou na náměstí parkovat

Město Kolín upravilo tržní řád. Na Karlově náměstí se nyní může prodávat také sortiment pečiva. „Další změnou je omezení parkování prodejců. Nově mohou na náměstí jen vykládat a nakládat, nikoli tam celý den parkovat. Navíc auta vjížděla na náměstí, kde se pohybuje větší množství lidí, nepřiměřenou rychlostí,“ shrnula místostarostka Iveta Mikšíková.

Zastávka u kulturního domu je dočasně zrušená

Rekonstrukce ulice Jana Švermy v Pečkách postoupila, proto je od nynějška dočasně umístěna náhradní autobusová zastávka místo zrušené Pečky, kulturní dům. Dočasná zastávka je v ulicích Košnarova a Přátelství. V souvislosti s touto změnou platí do soboty 14. prosince výlukový jízdní řád.

Do konce roku zpevní plochu u atletického stadionu

Město Kolín vybralo firmu, která provede úpravu a zpevnění plochy u atletického stadionu. Bude to stát cca 380 tisíc korun bez daně. „Mělo by být hotovo ještě do konce roku,“ informovala místostarostka Iveta Mikšíková.

Sběrný dvůr otevře později

Kvůli plánované odstávce elektřiny bude mít ve středu 6. listopadu sběrný dvůr v Liblicích kratší otevírací dobu. Místo od 13 hodin bude mít otevřeno pouze od 15 do 17 hodin.