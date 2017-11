KRÁTCE: Mladý muž si chtěl odnést několik sportovních čepic

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Šrámková Alena

Mladý muž si chtěl odnést několik sportovních čepic

Kolín – Ostraha z obchodního centra žádala o pomoc městské strážníky, když zadržela pachatele krádeže. Mladý muž z Kolína odcizil ve značkové prodejně sportovní čepice. Zboží v hodnotě 5219 korun uschoval pod oděv a prošel za pokladní zónu, platit nehodlal. „na místo byla, vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu, přivolaná hlídka státní policie,“ vysvětlila mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová.



Děti našly injekční stříkačku

Kolín – Injekční stříkačku nalezli děti u pískoviště v Havlíčkově ulici. Hlídka policie se ihned po oznámení vydala na místo a nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu.



Upravili jízdní řády autobusu

Kolínsko – Z důvodu oprav silnic u obcí Kšely a Břežany I bylo nutné upravit jízdní řád autobusové linky č. 422 Pražské integrované dopravy po dobu uzavírek na těchto silnicích. Výlukové jízdní řády budou platit do 9. prosince.



Dotazníkem chtějí zjistit názor občanů na dopravu

Český Brod – Dotazníkové šetření pro obyvatelé žijící ve Škvárovně začalo na sklonku minulého týdne. Dotazník navazuje na veřejné setkání, které se konalo v říjnu a týkalo se řešení dopravy v této oblasti. Lidé mohou dotazníky vyplňovat do 26. listopadu. Odpovědi budou sloužit jako podklad pro plánovanou úpravu parkování a zklidnění dopravy.





Ukradl televizi, policie po něm pátrá, můžete pomoci

Kolín – Neznámý pachatel se vloupal do objektu v ulici K Raškovci, kde následně odcizil přenosný televizor. Ke krádeži došlo podle policie 29. října od 12 do 16.30 hodin. Pokud jste viděli něco podezřelého, pomozte kolínským policistům vypátrat zloděje.



Město pořádá veřejnou sbírku, pomůže rodině

Kouřim – Město pořádá veřejnou sbírku na podporu životních nákladů pro ženu a její dva desetileté syny. Rodině náhle zemřel manžel a otec. Finanční dary je možné posílat na zřízený bankovní účet převodem, případně je donést v hotovosti do pokladny. Rodině, kterou postihla tragédie, lze přispívat do 31. ledna 2018, kdy sbírka končí.

Studenti uvidí Příběhy bezpráví

Český Brod – Českobrodské gymnázium připravuje tradiční akci společnosti Člověk v tísni z pořadů Příběhy bezpráví. Letošním tématem jsou kolektivizace, znárodnění, vyvlastnění půdy.

Příchozí nejprve uvidí dokumentární film Meze. Poté se uskuteční beseda s pamětníky. Pozvání přijal František Teplý, Rudolf Kvíz, Emil Rýva, Zdeněk Kratochvíl a Jan Král. Třináctý ročník měsíce filmu na školách se v Českém Brodě uskuteční ve středu od 14 hodin. Akce se koná v učebně číslo 2.

Do projektu se v letošním roce kromě českobrodského gymnázia zapojila také Střední odborná škola Liblice a základní škola v Pečkách. Školy si mohly vybrat z několika filmů, které je možné v rámci projektu promítat. Kromě filmu Meze to jsou filmy Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu a Ženy Charty 77: Zina Freundová.

Projekt Příběhy bezpráví vznikl v roce 2005 a přibližuje žákům a studentům doby nesvobody.

Rychlíky jezdí přes Poříčany

Již od počátku října pracují pracovníci Správy železniční dopravní cesty mezi Nymburkem a Kostomlaty nad Labem. Z toho důvodu jsou stále královehradecké rychlíky odkloněné přes Poříčany, a to v obou směrech. Tyto vlaky nejedou přes Lysou nad Labem a Prahu-Vysočany a náhradou staví ve stanici Praha-Libeň. Výjimkou jsou tři ranní rychlíky ve směru do Prahy (R 941, R 921 a R 943), které v pracovní dny jedou po obvyklé trase přes Lysou nad Labem. Další změny stále platí také v souvislosti s opravou Negrelliho viaduktu. Na trase Praha – Nymburk – Kolín nejednou osobní vlaky Os 9100, Os 9104 a Os 9109 v úseku Praha hl. n. – Praha-Horní Počernice. Na trase Praha – Kolín pojede spěšný vlak Sp 1904 odklonem do /ze stanice Praha hlavní nádraží mimo stanici Masarykovo nádraží.

Zahájí integraci dopravy

Právě dnes dojde ke slavnostnímu zahájení integrace dopravy v oblasti Kouřimska. Slavnost se uskuteční v 10 hodin na autobusovém stanovišti v Kouřimi. Následně se budou příchozí moci svézt historickým autobusem z Kouřimi po trase nové linky 421 do Kolína a zpět a dále do Sázavy a zpět. K integraci Kouřimska došlo oficiálně již v sobotu. Nyní budou moci lidé z Kouřimi a okolí na jednu jízdenku díky sjednocení více systémů možno jezdit autobusy i vlaky nejen v oblasti Kouřimi a okolí, ale také například pražskou hromadné dopravy.