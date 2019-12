Městys Cerhenice chystá opětovné otevření knihovny. Ta začne fungovat se začátkem nového roku v prostorách environmentálního centra a bude mít otevřeno každý pátek od 17 do 19 hodin, každý první pátek v měsíci do 20 hodin. První lednový pátek bude otevření knihovny spojeno se zahájením prodejní výstavy obrazů Heleny Polákové. Zároveň bude knihovna během ledna nabízet zdarma vyřazené knihy.

Knihovna je zapojena do mezivýpůjčního programu, v rámci kterého má k dispozici další knihy z knihovny v Kutné Hoře včetně například Albi tužky, společenských her apod. Dále bude nabízet možnost zapůjčení dioptrických brýlí, využití internetu, zapůjčení časopisů a denního tisku či zdarma donáškovou službu pro seniory a imobilní občany.

Součásti výtahů jedou ze Španělska

Výtahy na nádraží v Českém Brodě ještě nějakou dobu nebudou fungovat. Správa železniční dopravní cesty zjistila na výtazích na druhém a třetím nástupišti závady na nosných pásech a kladkách. Oprava bude tedy komplikovanější, mimo jiné bylo potřeba objednat díly přímo od výrobce výtahů ze Španělska, což znamená dodací lhůtu několik týdnů. Předpokládaný termín, kdy by výtahy opět mohly začít jezdit, je tedy na třetím nástupišti do konce roku, na druhém nástupišti zhruba do poloviny ledna.

Projednají rozpočet i výši poplatků za odvoz odpadu

Zastupitelé Poříčan se sejdou na svém posledním letošním zasedání ve čtvrtek 12. prosince od 17.30 hodin na obecním úřadě. Na programu jednání mají například rozpočet obce na příští rok, smlouvu o odvozu a uložení odpadu na skládce v Radimi, výši poplatku za svoz odpadu a poplatku za psy nebo také pravidla pro poskytování dotací pro místní spolky v příštím roce.

Městský úřad a infocentrum čeká omezení provozu

Během blížících se vánočních svátků a těsně před nimi čeká Městský úřad v Českém Brodě omezení provozu kvůli čerpání dovolených. V termínech 23. a 31. prosince nebude možné provádět registrace v online systému. 27. prosince bude radnice pro veřejnost uzavřená. Na Silvestra ukončí služby pro veřejnost v 10 hodin. Omezení provozu se bude týkat také infocentra, které bude mít 23. prosince do 16 hodin, 27., 30. a 31. prosince bude zcela uzavřeno.

Kvůli havárii na vodovodu se uzavře část ulice K Vinici

V kolínské ulici K Vinici došlo k havárii vodovodního řadu. Bude proto potřeba část ulice během opravy uzavřít. Uzavření je naplánované od úterý 10. prosince do pondělí 16. prosince.

Opravují chodníky v Tyršově ulici v Plaňanech

V Tyršově ulici v Plaňanech se opravují chodníky, je tedy třeba používat vždy protější chodník. Po dokončení rekonstrukce nebude městys tolerovat parkování na opravených chodnících.