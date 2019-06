Vloni se v Kolíně podařilo vybrat 8 090 korun, což znamená certifikát na devět arů deštného pralesa. Minimální výše příspěvku je 90 korun za lekci, kterou zachrání 10 metrů čtverečních deštného lesa, tedy denně kyslík pro 90 bytostí.

Na Šťáralce se bude možné připojit k Mírovému běhu

Kolín – Město Kolín se letos připojí k Mírovému běhu. Nejdelší štafetový běh na světě, který se pravidelně koná už od roku 1987, letos vede přes Maďarsko, Slovensko, Polsko, Českou republiku a pokračuje do Německa. Do projektu se mohou zapojit školy, spolky i jednotlivci. Štafeta Mírového běhu do Kolína zavítá ve středu 26. června v 10.30 hodin na Karlovo náměstí.

Sraz pro zájemce o běh je v 9.50 hodin v areálu Střední školy obchodní na Šťáralce, odkud Mírový běh poběží na náměstí. Trasa je dlouhá 3,4 kilometru. Připojení dětí na poslední kilometr je v 10.20 hodin na prostranství u slepé ulice u Futura před budovou Sladkovského č.p. 595. Na Karlově náměstí pak běžce přivítá vedení města, bude možné si podržet mírovou pochodeň a symbolicky do ní vložit své vlastní přání pro mír ve světě.

Diakonie pořádá akci pro osoby pečující o své blízké

Kolín – Další z akcí pro osoby, které pečují o svého blízkého, pořádaných Diakonií České církve evangelické se koná ve čtvrtek 20. června od 13.30 do 17.30 hodin v prostorách Městského klubu seniorů, Benešova 644. Stejně jako jsou kurzy Diakonie ČCE pro pečující bezplatné, Clementas Kolín zajistí péči o osobu blízkou po dobu účasti pečujícího na vzdělávání zdarma.