Nelze si zastírat, že půjčování klasických knížek postupně stále klesá, proto kolínská knihovna nabízí možnost zapůjčit si audioknihy, e-knihy, ale třeba také logopedické pomůcky nebo různé deskové hry.

Termíny pro školy do skanzenu se rychle plní

Sotva se od kontejnerů odvezly poslední vánoční stromky, už se začínají chystat Velikonoce. Regionální muzeum v Kolíně začalo přijímat objednávky na velikonoční programy pro školní skupiny a termíny se rychle plní. Jedna část programů bude v kouřimském skanzenu, kde bude možné nahlédnout do minulosti a lépe poznat dřívější tvář oslav svátku, který byl pro obyvatele českého venkova zásadnější než Vánoce.

Během tvořivé dílny se děti seznámí s různými technikami zdobení kraslic a jednu z nich si i vyzkoušejí. Program proběhne od 31. března do 8. dubna, volné termíny pro program s dílnou jsou už jen 6. a 7. dubna ve 13.30 hodin. Pro prohlídku skanzenu bez dílny jsou termíny zatím k dispozici.

Sportoviště v Seifertově ulici by mohlo být ještě letos

Město Kolín plánuje revitalizovat současného nepříliš nevyhovujícího starého sportoviště v Seifertově ulici za Billou. Chystá se vybudování nového běžeckého oválu, chybět nebude travnaté hřiště, multifunkční hřiště, dětské hřiště, nový mobiliář, veřejné osvětlení a nově upravená zeleň. Co nevidět proběhne výběrové řízení a podle slov starosty Michaela Kašpar, pokud se povede vybrat dodavatele, je předpoklad uskutečněná prací do konce letošního roku.

Knihovna sjednotila otevírací dobu

Městská knihovna v Kolíně nově sjednotila otevírací dobu na všech svých odděleních, tedy v centru města i na sídlišti, a prodloužila ji také v jedno odpoledne. V součtu všech oddělení je to navýšení otevírací doby o 14 hodin týdně. Dospělá oddělení mají nyní v pondělí a ve čtvrtek od 8 do 17 hodin, ve středu od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 16 hodin. V úterý je otevřená jen čítárna (8 – 11 hodin). Dětská oddělení mají v pondělí a ve čtvrtek od 12 do 17 hodin, ve středu do 12 do 18 hodin a v pátek od 12 do 16 hodin.

Chystají mimořádné jednání zastupitelů

Mimořádné zasedání zastupitelstva, na kterém se bude řešit studie EIA, tedy posudek vlivu na životní prostředí, na plánovanou montážní halu a odhlučnění areálu Tawesco Automotive, se uskuteční 6. února od 18 hodin ve společenském sále domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech.

Město opět rozdělí lidem půjčky na bydlení

Již řadu let vyhlašuje město Pečky pro své obyvatele možnost půjček z fondu rozvoje bydlení. Přijímání žádostí pro letošní první kolo bude od prvního do posledního února na podatelně městského úřadu. Formuláře na žádost jsou ke stažení na webových stránkách města.

Budou se vydávat popelnice na plast

Obyvatelé Ratenic mají ještě druhou možnost zajít si pro žlutou popelnici na plasty. Budou se vydávat v sobotu od 10 do 12 hodin na parkovišti u školky.