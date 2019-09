V nejbližší domě by měla ke sněhulákovi přibýt lavička na kolostav na pár bicyklů.

Opraví byty v Tovární ulici

Městská rada v Kolíně aktuálně schválila smlouvu s firmu,která opraví bytový dům v Tovární ulici č. p. 44. Dům je dlouhodobě ve špatném stavu, zatéká do něj, jsou tam problémy se zateplením, což se dohromady projevuje na plísních v bytech. Bytové jednotky v takto nedobrém stavu už město ani neobsazovalo. To by se teď mělo změnit, stavební úpravy by měly být hotové do 13 prosince. Stát budou 5,1 milionu, původní předpokládaná cena před veřejnou soutěží byla kolem šesti milionů. „Po opravě budeme moci dům využívat naplno,“ podotkl místostarosta Michal Najbrt. V domě v Tovární 44 je celkem 25 bytů.

Mobilní rozhlas má již 1300 uživatelů

Nová aplikace města 'Mobilní rozhlas' každé pondělí posílá emailem informace, co se bude dít v Kolíně. Podmínkou je jen, aby si občan zaregistroval svůj e-mail. To už udělalo kolem 1300 lidí. Aplikace umožňuje posílat i SMS zprávy, to ale hodlá město využívat jen v případě krizových informací. Na webových stránkách města je také nově sekce aktuality v investicích. Každé dva týdny se aktualizují informuje o probíhajících akcích na základě kontrolních dnů, zda například nedochází ke zpoždění apod.

Na úřadě zkrátili polední přestávku

Městský úřad v Pečkách mění provozní dobu. Polední přestávka bude zkrácena na půl hodiny, což občanům umožní navštívit radnici prakticky v průběhu celého dne. Od nynějška je tedy otevřeno v pondělí 6.30 – 11 hodin a 11.30 – 17 hodin, v úterý 7.30 – 11 hodin a 11.30 – 15 hodin, ve středu 6.30 – 11 hodin a 11.30 – 17 hodin, ve čtvrtek 7.30 – 11 hodin a 11.30 – 15 hodin a v pátek 7.30 – 11 hodin.