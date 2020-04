KRÁTCE: Stánky na náměstí jsou trochu jinak

/FOTOGALERIE/ Tržní prodej na Karlově náměstí v Kolíně je obnoven a zákazníky zejména nyní za slunečného počasí poměrně hojně využíván. Na náměstí ale současně probíhá archeologický průzkum, na který budou navazovat další výkopové práce kvůli umístění trafostanice. Stánky jsou tedy na náměstí trochu jinak rozmístěny a zůstane to tak do ukončení výkopových prací a předání plochy do správy AVE Kolín.

Z trhu na Karlově náměstí v Kolíně v úterý 21. dubna 2020. | Foto: DENÍK/Michal Bílek