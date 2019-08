Výuka tradičně proběhne formou promítaných přednášek a společných testů, každý posluchač poté jednotlivé testy vypracuje samostatně v pohodlí domova. Ke studiu se mohou přihlásit lidé, kteří dosáhli věku, ve kterém mají nárok na pobírání starobní penze, nebo invalidní důchodci. Podmínkou je přístup k počítači s připojením k internetu a základní znalost jeho ovládání. Přednášek je v jednom kurzu šest a probíhat budou jednou za dva týdny v dopoledních hodinách.

Začaly přípravy na výročí J. A. Komenského

Regionální muzeum v Kolíně se pustilo do přípravy akcí k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Pro děti základních škol chystá herní edukační program přibližující život a dílo tohoto českého velikána. Děti si vyzkouší prostředí historické školy, na vlastní kůži zažijí výuku 17. století a pomocí zážitkových aktivit se seznámí s osobností a odkazem J. A. Komenského. Program bude možné napojit na školní projekty a průřezová témata, po domluvě s lektorem ho lze upravit dle potřeb pedagogů.

Budou prořezávat stromy, hřbitov se proto uzavře

K celkovému uzavření hřbitova dojde v Kostelci nad Černými lesy ve dvou termínech tento a příští týden. Je totiž potřeba ošetřit stromy, které by jinak mohly být nebezpečné pro návštěvníky místa posledního odpočinku a mohly by také způsobit škody na náhrobcích. Zdravotně bezpečnostní řez stromů se uskuteční tento týden od středy do pátku a poté příští týden od pondělí do čtvrtka.

Vypsali soutěž na opravu sportoviště

Městys Červené Pečky připravuje revitalizace hřiště základní a mateřské školy. Výsledkem by měla být přeměna školního sportoviště na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem o rozměrech 24 x 12 metrů, běžeckým oválem se sprintovou dráhou na 60 metrů a fotbalovým hřištěm (722 čtverečních metrů) s betonovými schody se sedačkami. Vyhlášena je už výzva k podání nabídek, firmy se mohou hlásit do 12. září do 16 hodin. Předpokládaná cena prací je přes pět milionů korun.