Komu už doma opadává vánoční stromeček a nevyužije jeho suché větve do krbu či kamen, má možnost odložit ho do přistaveného kontejneru v ulici V Horkách poblíž transformátoru. Radnice žádá občany, aby využili této možnosti a nevyhazovali suché vánoční stromky ke kontejnerovým stáním.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lenka Novotná

Dále je možné ukládat vánoční stromky přímo na sběrném dvoře do kontejneru na bioodpad. Sběrný dvůr je otevřen ve středu odpoledne do 16 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.