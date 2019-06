Pokud je potřeba, může pečovatelská služba zajistit také doprovod kvalifikovaného pracovníka.

Festival Kmochův Kolín startuje

Kolín - V pátek 7. června startuje první oficiální den 56. ročníku Kmochova Kolína. Pro návštěvníky bude k dispozici 600 festivalových židliček, na sezení budou i pivní sety na ploše náměstí u stánků s občerstvením. Veřejné WC bude mít prodlouženou otevírací dobu do 22 hodin. Po celou dobu festivalu budou samozřejmě k dispozici mobilní toalety na náměstí. Po každém dni bude probíhat generální úklid, v neděli po skončení festivalu se začne ihned demontovat pódium.

Letní teploty už otevřely venkovní plovárnu

Kolín – Na vysoké letní teploty zareagovali ve Vodním světě Kolín a už nyní otevřeli venkovní plovárnu. K dispozici je tam padesátimetrový plavecký bazén, 45 metrů dlouhý tobogánu, teplá venkovní vířivka, dva dětské bazénky a brouzdaliště s atrakcemi pro nejmenší návštěvníky. Za chladného počasí se voda přihřívá. Na plovárně je také možnost půjčení lehátek a slunečníků.

V Benešově ulici se budou překládat elektrické kabely

Kolín – V Benešově ulici v Kolíně se v pondělí 10. června začnou překládat elektrické kabely. Práce jsou rozdělené na dvě etapy, v rámci každé nebudou autobusy zajíždět vždy na jednu ze zastávek Modrý bod. Do pátku 21. června nebudou autobusy jezdit na zastávku směr do města, v druhé etapě do pátku 12. července pak bude dočasně zrušená zastávka směrem z města.

Mladí hasiči se pyšní novými dresy

Cerhenice – Malí cerheničtí hasiči mají díky příspěvku městyse a sponzorům nové hasičské dresy, ale také stan, vozík pod mašinu a hadice.

Změnila se přednost v jízdě

Plaňany – Na křižovatce Fügnerovy a Pražské ulice v Plaňanech je změna přednosti v jízdě. Nově vede hlavní silnice po Pražské ulici od náměstí k nádraží.