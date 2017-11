KRÁTCE: Došlápli si na lidi bez domova

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Šrámková Alena

Došlápli si na lidi bez domova

Kolín - Kolínští městští strážníci kontrolovali dodržování veřejného pořádku na Kmochově ostrově. Zaměřili se také na výskyt problémových osob v této části města Kolína. „Strážníci zjistili problémového závislého bezdomovce ze Slovenska v prostoru altánu,“ prozradila mluvčí kolínských městských policistů Helena Honkiszová s tím, že muž se na místě povaloval a okolo sebe měl nepořádek od odpadků. Pod altánem navíc městští policisté našli uschované matrace. Muž bez domova si tak zřejmě z altánu v parku chtěl vybudovat přístřešek vhodný k nocování. To se pochopitelně strážníkům nelíbilo. „Vzhledem k tomu, že máme podezření, že se na Kmochově ostrově opět vyskytují problémové osoby, budou strážníci i nadále místo kontrolovat,“ dodala Helena Honksizová.

Pošta musí změnit otevírací dobu kvůli uzavírce

Kolín – Z důvodu uzavírky silnice Pod Hroby musí v sobotu pošta změnit svoji otevírací dobu. V tento den bude otevřená od 8 do 10.30 hodin. Služby mimo tuto dobu zajišťuje pošta na náměstí Republiky, který je otevřená v sobotu do 12 hodin.



Připomenou si vlastence padlé ve světových válkách

Kolín – Pietní akt ke vzpomínce vlastencůpadlých ve světových válkách se uskuteční u památníku obětem první světové války v parčíku mezi ulicemi Politických vězňů a Kmochovy u kolínského soudu symbolicky v sobotu 11. listopadu v 11 hodin. Kolínští si tak připomenou Den válečných veteránů.





Svoz bioodpadu prodloužili

Nebovidy – Svoz biologického odpadu z obce ještě neskončil. Obec oproti plánu prodloužila vyvážení tohoto druhu odpadu. Poslední svoz se tak uskuteční 22. listopadu.



Kanalizační přípojky budou zaměřovat právě dnes

Radovesnice I – Právě dnes dojde v obci k zaměření kanalizačních přípojek. Zaměření se týká ulic K Altánu, V Polích, Krátká, K Mírkám a Kolínská. Uskuteční se od 13 do 17 hodin. Zaměřování bude pokračovat následující týden ve čtvrtek ve stejnou dobu. V případě nepříznivého počasí bude lidem nabídnutý náhradní termín. Ten si lze po dohodě domluvit telefonicky také z jiných důvodů.



Dojde k integraci Kouřimska

Kouřimsko – Od soboty dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy v oblasti Kouřimska. Na jednu jízdenku bude díky sjednocení více systémů možno jezdit autobusy i vlaky nejen v oblasti Kouřimi a okolí, ale také například pražskou MHD. Slavnostní zahájení integrace dopravy se bude konat v pondělí v 10 hodin na autobusovém stanovišti v Kouřimi. Následně se budete moci svézt historickým autobusem z Kouřimi po trase nové linky 421 do Kolína a zpět a dále do Sázavy a zpět.



Dárky rozzáří dětské oči

Kolínsko – Místní akční skupina Zálabí se letos připojí k akci Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům. Radost dětem může udělat každý, kdo od 13 listopadu do 8. prosince donese do kanceláře MAS Zálabí krabici pro vybrané dítě. Do krabice je třeba vložit dárky a nakonec ji pěkně zabalit. Na dárku by mělo být čitelně napsané, pro koho se dárky hodí. Zda pro dívku nebo chlapce a jak staré.



Pohovoří o úpravně vody

Svojšice – Informace o úpravně vody si mohou obyvatelé Svojšic přijít poslechnout na veřejné zasedání zastupitelů. Hovořit se bude kromě toho také o žádosti o dotaci Zelená úsporám a čas bude v závěru také na dotazy občanů a další diskuzi. Zasedání je naplánované na úterý 14. listopadu a konat se bude od 18 hodin v budově obecního úřadu.