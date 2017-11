KRÁTCE: David Koller zahraje v rámci Acoustic Tour v Kolíně

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kolínska.

David KollerFoto: Deník / Januszek Tomáš

Na setkání jsou zváni všichni, koho téma zajímá

Český Brod – Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením, to je téma setkání pracovní skupiny, která se setká v úterý od 14 hodin v budově městského úřadu v kanceláři Místní akční skupiny Pošembeří. Zváni jsou všichni současní členové, ale také další obyvatelé města, které téma zajímá. Účast je třeba předem potvrdit mailem nebo telefonicky. Setkání by mělo trvat asi hodinu a půl.



Biologický odpad odvezou také v zimním období

Kostelec n. Č. l. – Čtrnáctidenní cyklus svozu biologického odpadu sice končí právě dnes, to však neznamená, že se přes zimu nebude vyvážet. Naplánované jsou totiž mimořádné svozy stanovené na pátky 12. ledna, 9. února a 9. března. Pokud by se v tyto termíny z důvodu velkého mrazu nepodařilo svoz realizovat, budou se termíny řešit operativně.



Parkování kol na nádraží by mělo být jednodušší

Pečky – Parkování kol na pečeckém vlakovém nádraží není v současné době jednoduché. Závažnost situaci se uvědomuje vedení města, které by rádo od Českých drah odkoupilo pozemek, kde by následně vybudovalo stojany na kola. Jedná se o plochu velkou asi 90 metrů čtverečních před hlavní budovou nádraží. Kromě stojanů na kola mají Pečečtí zájem také na vybudování nového, moderního parkoviště u nádraží, které by mělo být osvětlené a hlídané kamerovým systémem.

Blokové čištění ulice je zrušené

Kolín - Blokové čištění Masarykovy ulice se mělo konat právě dnes. Nakonec k němu však z důvodu rekonstrukce této ulice nedojde. Lidé by vzhledem k opravám, které na sídlištní magistrále probíhají, měli pozorně sledovat dopravní značení. Práce na silnici začali v úterý 14. listopadu. Pracovat by se mělo do 3. prosince. Opravují se komunikace společně s obrubníky. V první fázi se pracuje mezi ulicemi Benešova a Tyršova. Kruhové objezdy Benešova x Masarykova a Tyršova x Rimavské Soboty x Masarykova, zůstali v ostatních směrech v provozu.

Gymnázium zve na besedu

Český Brod – Besedu s nevidomou ženou pořádá českobrodské gymnázium. Akce je naplánovaný na středu 22. listopadu od 14 hodin a trvat by měla asi hodinu. Zajímá vás, jaké to je žít bez jednoho ze smyslů? Přijďte si poslechnout osobní vyprávění.

Dva starci v inkubátoru vystavují kreslený humor

Kolín – Vernisáž výstavy Dva starci v inkubátoru se uskuteční v pondělí v Historickém sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín. Svůj kreslený humor zde bude vystavovat známá autorská dvojice Jiří Novák a Jaroslav Skoupý. Vernisáž začne v 17 hodin. Výstavu je však možné navštívit až do 12. ledna 2018 od pondělí do čtvrtka vždy od 7 do 11.30 a od 12.30 do 15 hodin a v pátek od 7 do 12.30.

David Koller zahraje v rámci Acoustic Tour v Kolíně

Kolín – Jeden z nejrespektovanějších českých muzikantů, David Koller, vystoupí v kolínském divadle. Zpěvák zdejšímu publiku přestaví největší hity ze své hudební kariéry v akustické aranži. Příchozí se tak mohou těšit například na hity Chci zas v tobě spát, Gypsy Love, Amerika nebo Šrouby do hlavy. Vystoupí ve středu od 19 hodin.

Program o různých koutech planety je určený žákům

Český Brod – Vzdělávací pořad pro žáky základních škol si připravili v českobrodském kulturním domě Svět na úterý. Cyklus svět kolem nás je mezinárodní projekt, který žákům základních škola studentům středních škol přibližuje nejzajímavější kouty naší planety.

Společenským domem zazní violonecllo a klavír

Kolín – Violoncellista Edvard Šístek, absolvent řady mistrovských kurzů či soutěží doma i v zahraničí a stálý člen České filharmonie a vynikající klavírista Miroslav Sekera se představí kolínskému publiku v Městském společenském domě v úterý od 19 hodin.

Představí se žáci ZUŠ

Kolín – Na přehlídku tanečních oborů Základních uměleckých škol sdružených ve STAP se mohou těšit návštěvníci kolínského divadla v úterý od 18 hodin.

Do křesla pro hosta dnes usedne Matyáš Novák

Český Brod – V listopadovém křesle pro hosta můžete vidět Matyáše Nováka. Teprve devatenáctiletý mladík má mimořádný hudební talent, což se projevovalo již v dětství. Ve dvou letech se již udržel ve dvojhlase a od tří let hrál na pianino lidové písně podle sluchu. O dva roky později začal hrát na klavír, v šesti letech na housle a od osmi let chodil na sólový zpěv. Nyní jsou jeho recitály žádané od Evropy po Čínu, stále si však najde dost času i na netradiční záliby: velkochov slepic, pečení či studium jízdních řádů. Večer v přítomnosti nadaného mladého muže si můžete užít dnes od 19 hodin v kulturním domě Svět.