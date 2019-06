Starý Kolín – Na úterý 14. května od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Kolíně mají zastupitelé naplánovanou svou další schůzi. Probírat budou například výsledky kontroly hospodaření obce, ale zejména plánované stavební úpravy hasičské zbrojnice.

Nová kniha odkrývá krásy turisticky neznámého území

Český Brod – Při letošním závodu veteránů pokřtili v Českém Brodě novou knihu Jana Řehounka, nymburského spisovatele, publicisty a znalce regionu středního Polabí. Publikace s názvem Starobylým Českobrodskem mezi Výrovkou a Šemberou zavádí čtenáře do turisticky dosud téměř neobjeveného kraje. Získat ji lze v informačním centru.

Obec řeší regulační plán, developeři stojí o pozemky

Tatce – Obec Tatce začala připravovat nový územní plán. Zároveň řeší zadání zpracování regulačního plánu pro lokality určené k zástavbě, o které je v současné době zájem developerských společností. Jedná se zejména o oblast směrem k železniční trati.

Chystají projekt na úpravy v lokalitě Trativody

Kostelec n. Č. l. – Obyvatelé lokality Trativody v Kostelci nad Černými lesy volají po úpravě tamní komunikace. A nejen to. Chtělo by to také vyřešit odtok dešťové vody, vybudovat veřejné osvětlení a chybí také chodník v ulici K Trativodům. Město hodlá letos vytvořit projektovou dokumentaci na ulici Trativody, která bude zahrnovat rekonstrukci povrchu komunikací, dešťovou kanalizaci, zmíněné osvětlení i veřejný rozhlas. Stejně tak by měla být letos hotová dokumentace na potřebný chodník v ulici K Trativodům.