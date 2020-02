V platnosti tak nadále zůstává zákaz návštěv v kolínské nemocnici, některé školy vyhlásily chřipkové prázdniny. Aktuálně je má například Mateřská škola v Liblicích, kde stůně 60 procent dětí a také pedagogický a provozní personál se potýká s onemocněními.

Studie druhé části obchvatu je hotová

Dobrou zprávu mají aktuálně v Pečkách. Byla dokončena studie severní části obchvatu města, projektant ji už představil vedení radnice. To nyní bude prosazovat zpracování projektové dokumentace, aby bylo možné v celém projektu postoupit dál. Pečky mají jižní obchvat už dvacet let. Auta, která tím pádem část města minou, se do něj ovšem za nadjezdem opět vrací a navíc projíždí centrem okolo školy. Dostavba obchvatu Peček, tedy zmíněné severní části, se totiž na dlouhá léta zasekla na výkupu pozemků.

Plochy v areálu zámku město neprodá

Městská rada na svém posledním zasedání projednávala podle slov starosty Michaela Kašpara dost neobvyklou záležitost. Dostala se jí na stůl žádost o odprodej části plochy v areálu kolínského zámku, alias pivovaru. „Společnost, která vlastní dům naproti nedaleké základní umělecké škole, požádala o odprodej, protože si musí zajistit možnost parkování do vzdálenosti 400 metrů od tohoto bytového domu,“ popsal starosta. „Městská rada řekla odprodeji jednoznačně ne,“ uvedl Michael Kašpar.

Bezdomovec se opět vypravil do šestnáctipatráku

Na strážníky kolínské městské policie se kolem osmé hodiny ráno opět obrátili obyvatelé šestnáctipatráku s tím, že zase mají ve sklepě bezdomovce. Těžko říct, jestli o ohlášení na městskou policii bezdomovec věděl, ale každopádně se ze sklepa „zdekoval“. Pro strážníky jde ovšem o starého známého, takže už znají jeho zvyklosti, a tak ho objevili ve 14. patře. A skutečně, byl to opět on, narkomana z Kolína s adresou pobytu na ohlašovně na městském úřadě.

Umazané kostky se jednoduše otočí

Dlažební kostky na nedávno nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží, na kterých jsou fleky od nafty z autobusů, se nebudou čistit, ale otáčet. V podstatě nejjednodušší řešení. Práce provede stavební firma na náklady původního provozovatele městské autobusové dopravy v Kolíně. Termín prací zatím není přesně stanovený, ale jak podotkla místostarostka Iveta Mikšíková, určitě se bude pracovat v době, kdy je na autobusovém nádraží nejmenší provoz, tedy o víkendu a v nočních hodinách.

Proberou budoucnost parku

Prohlídka parku pod vodojemem v Pečkách se uskuteční v pondělí 17. února od 16.45 hodin. Bude se jednat o setkání s architektem a vedením města, kde se bude hovořit o budoucnosti parku, o záměru jeho propojení s vedlejší prolukou u domu služeb, o možnostech jeho zavlažování, o hospodaření s dešťovou vodou u domu služeb apod. Po setmění bude pro zájemce diskuse pokračovat na radnici. Podněty občanů z debaty budou zaznamenány a promítnou se do zadání pro připravovaný projekt.

V křoví ležel starý batoh plný injekčních stříkaček

Na městské strážníky se telefonicky obrátil muž s tím, že při venčení psa našel ve Sladkovského ulici v křoví batoh. Dle oznámení se jednalo se o starý batoh, který byl plný použitých injekčních stříkaček. „Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál převezla na služebnu. Tam strážníci obsah batohu vysypali a nalezli v něm celkem 43 použitých injekčních stříkaček, lahvičky s ředícím roztokem pro nitrožilní užití návykové látky, filtrovací tampony apod.,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Strážníci poté vše odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál, který byl tímto nálezem zcela zaplněný.

Vyhlásili klání Rok na vsi

Rok na vsi je název akce, kterou nyní vyhlásil Obecní úřad v Tatcích. Jedná se o soutěž o nejlépe upravené prostranství před domem. Hlavní cenou bude poukaz na nákup zahradní techniky v hodnotě 15 tisíc korun. Přihlášky je třeba podat na obecní úřad do konce března. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je v obci hlášen k trvalému pobytu nebo tam má rekreační nemovitost. Soutěž proběhne od 1. dubna do 7. listopadu, kdy se v rámci posvícenských oslav uskuteční veřejné hlasování o vítězi.

Vytřídili více než šest tisíc kilogramů použitého textilu

Obyvatelé Českého Brodu ve většině případů pravidelně velmi dobře třídí odpad. Plasty, kovy, oleje, papír, ale třeba také textil. V rámci projektu Potex – sběr použitého textilu za uplynulý rok nastřádali přes šest tisíc kilogramů textilu. Ten následně po přetřídění a rozdělení putoval k organizacím, jakými jsou například Naděje, jež se stará o osamělé lidi a lidi bez domova, Společnou cestou poskytující služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo Sananim, který pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog. Co z použitého oblečení již nejde využít, putuje k recyklaci. Za utržené peníze pak Potex podporuje třeba Klokánek nebo výcvik asistenčních psů pro nevidomé.