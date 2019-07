Do rekonstrukčních prací by letos mělo jít více než 1,2 milionu korun. Českobrodská farnost získala dotaci něco přes 640 tisíc, z vlastních zdrojů musí tedy doplatit dalších cca 600 tisíc. V současné době je na účtu, na kterém se shromažďují peníze na opravu bylanského kostela, zhruba 50 tisíc korun. Farnost tedy uvítá každou finanční pomoc s opravou kostela. Dary lze zasílat na účet farnosti.

Ve školách se opraví podlahy, tělocvična i vstupy

Ve školách v Kolíně se rozebíhají prázdninové opravy. Základní škola Bezručova bude mít nová vrata do areálu, v ZŠ Kmochova začne kompletní výměna parket. „V areálu Prokopa Velikého bude dokončena stavba vstupní haly a propojovací chodby mezi školou a tělocvičnou,“ informoval starosta Michael Kašpar.

Na ZŠ Lipanská se dokončí rekonstrukce toalet a úpravou projde i výdejní prostor ve školní jídelně. „V ZŠ Mnichovická již proběhla výměna osvětlení v části školy, v Ovčárecké připravujeme projekt vybudování recepce u vstupu a zároveň budou rekonstruovány parkety v některých třídách. V ZŠ Masarykova bude kompletně vyměněna podlaha v tělocvičně a instalovány akustické obklady. V samotné škole pak budou zcela nové podlahy v celém pavilonu,“ popsal starosta.

Popelnici s plasty či sklem nevyvezou

Popelnice na směsný komunální odpad, ve kterých pracovníci svozové firmy najdou bioodpad, plasty, sklo nebo papír, se od nynějška ve Vrbčanech nevyváží. To je důvod, proč se může stát, že někomu zůstane před domem plná popelnice, i když svozové auto objelo celou svou linku. Bioodpad mohou obyvatelé vyvážet na místní sběrné místo, kde je na něj vyčleněn speciální kontejner. Na ostatní tříděný odpad jsou po obci rozmístěny kontejnery.

Konec otřesů, Škvorecká ulice dostane nový povrch

Škvorecká ulice v Úvalech dostane v úseku od světelné křižovatky až na konec města nový povrch. Ulevit by se tak mělo obyvatelům, kteří trpí otřesy od aut na nerovné silnici. Rekonstrukce je naplánovaná od pondělí 22. července do neděle 11. srpna. V době opravy povede objízdná trasa po silnici I/12 a dále přes Přišimasy do Škvorce. Lidé, kteří bydlí přímo u uzavřené silnice, se do svých domovů dostanou vždy po dohodě s vedoucím stavby. Průjezd ulicemi Ruská, Srbská, Chorvatská, U Hostína a Bulharská bude umožněn jen rezidentům.