Královská cesta v Kolíně se dočká opravy

Kolín - Město Kolín zadalo odborníkovi z Pardubic zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Královská cesta, tedy notně kostrbatého úseku od restaurace U Červených po Polepskou ulici. Cesta má nyní do královské jízdy opravdu hodně daleko. „Je to už příprava na to opravit z mého pohledu jednu z nejhorších ulic ve městě. K tomu by mělo dojít příští nebo přespříští rok,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Ulice Královská cesta v Kolíně se v místech U Červených možná v budoucnu opět otevře do Jaselské ulice. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Pozemek, po němž Královská cesta vede, je stále společně s průtahem v majetku státu. Nějakým způsobem došlo k tomu, že Jaselská a Královská cesta nejsou na katastru oddělené, je to jeden pozemek. „Proto se tak dlouho neopravovala a je dnes tak příšerná, protože není města," dodal Kašpar. Teď by už mělo dojít k převodu na město, tudíž i k opravě. Existuje studie, že Královská cesta by měla být jednou z ulic, které se po převedení průtahu na město znovu otevřou směrem do průtahu. Jednou z variant je i vybudování kruhového objezdu v lokalitě.

Autor: Jana Martinková