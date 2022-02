"Covid pro mne minulý rok začal na výletní lodi. Odjel na ní na dovolenou kolem Baham na začátku roku hned po Superbowlu. V té době už byly o nové čínské nemoci zprávy v médiích. Po návratu v březnu jsem však vstoupil do jiného světa. Všude roušky, kterým u nás říkáme "masky" a totální chaos a panika. Všichni pasažéři z lodi i posádka jsme museli na šest dní do karantény," popisuje začátky pandemie Rudolf Horák.

"Pak se situace nějak uklidnila a to, co se v česku nazývá lockdownem na Floridě v té podobě jako v ČR nikdy nebylo. Je to možná i tím, že se všeobecně v USA "tlučou" federální zákony se zákony jednotlivých států. Musím zaklepat, že náš současný guvernér Ron DeSantis je člověk na svém místě," říká Horák.

Podle něj se na rozdíl od našich striktních opatření na Floridě jedná spíš o doporučení. "Pokud jde například o obchody, striktní nařízení jako v česku nemáme. Někde roušky vyžadují, jinde ne. Je to případ od případu ale nepanuje v tom jednota. Stejné je to i v zaměstnání - Já v Airbusu v kanceláři masku nenosím, ale když jdu cvičit s pilotem na trenažér, roušky si bereme oba dva," vysvětluje Rudolf Horák.

Zajímavá je podle něj i floridská situace s očkováním. "Myslím, že to bude pro lidi v Česku, kde je povinné ze zákona zdravotní pojištění, ne úplně jednoduché pochopit. Například já jako válečný veterán jsem měl nárok na očkování zdarma v armádním centru. Tam nicméně mají pouze Johnson a Modernu. Ty nemají úplně nejlepší image a já chtěl proto Pfizer, kterým se u nás očkuje v lékárnách, které jsou kombinované s drogeriemi a nazývají se "pharmacy", to je také něco, co doma v ČR asi neznáte. Přišel jsem tam a chtěli doklad o zdravotním pojištění. Řekl jsem, že jim nic nedám, protože je to poměrně citlivý údaj. Sestra řekla ok a píchla mi první vakcínu zdarma jako by nic. S druhou dávkou to bylo stejné. Realita je tedy taková, že vakcínu dostane na Floridě zdarma kdokoli chce i bez dokladu o pojištění. Zdraví lidí je prostě víc než peníze" směje se Rudolf Horák.

Podle něj jsou i v USA odpírači očkování byť jich není vidět tolik jako u nás. "V naší firmě, tedy v Airbusu bychom měli být očkovaní všichni, protože obchodujeme s vládou Spojených států a máme víc než deset zaměstnanců, to je jedno z federálních nařízení. Přesto však mám jednoho kolegu a kolegyni, kteří se očkovat zatím odmítají. Kolega je navíc to, čemu se doma v Česku říká konspirační teoretik. Oba už s tím mají v zaměstnání problémy. V běžném životě mimo práci ale očkování prakticky není kontrolováno. Byl jsem od září na třech větších hudebních akcích, všechny byly sice venku - u nás na Floridě je teplo a na očkování sice při vstupu jednou řeč přišla, ale doklad nikdo vidět nechtěl," popisuje Rudolf Horák.

Další zajímavostí o které se zmiňuje je situace ve službách a především pohostinství: "Firmy nemají pracovníky, všude visí cedule, že se nabírá. Říká se, že pracovní síly u nás zlenivěly- mnoho lidí dostalo federální podporu, obdobu českých sociálních dávek nebo podpory v nezaměstnanosti a nemají motivaci se vracet do práce. Markantně je to vidět například u McDonalds- všechny pobočky tady v okolí jsou zavřené a mají pouze okénko mcdrive. Není to epidemiologické opatření, nemají zaměstnance, na okénko stačí jeden člověk," říká Rudolf Horák a uzavírá: "Covid na Floridě není téma, médiích o něm neslyšíte, nezveřejňují se počty nakažených jako vidíme v Česku, lidé řeší mnohem víc ceny benzínu a ekonomiku celkově, to je americká tradice."