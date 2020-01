Kraj schválil novou silnici od Poděbrad na Kolín

/FOTOGALERIE/ Nová desetikilometrová přeložka hlavního tahu mezi Poděbrady a Kolínem by měla vyrůst do 10 let a vyhnout se tak obcím, které v současné době zatěžuje intenzivní provoz. Jde o obce Oseček, Pňov – Předhradí, Nová Ves I a Ohrada.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner