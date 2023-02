Krajská rada už schválila vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace v souvislosti s plánovanou výstavbou kopií historických staveb. Zadavatelem veřejné zakázky bude Regionální muzeum Kolín. Celková cena by měla činit 6,7 milionů korun, čehož by 85 procent měla financovat EU, zbytek by měl jít z rozpočtu kraje.