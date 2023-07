Podívejte se: Na Zastávce v Radimi řádili Kiss a Markýz John

Hradištské písáky jsou mezi Kolíňáky velmi oblíbené, jedním z nich je i pan Miroslav: „Jezdím si sem zaplavat, udržuji se v kondici. Voda je čistá, někdy se tu ale objeví sinice a to tam potom raději nelezu. Ale letos je to naštěstí zatím dobré. Když jsou teplé dny, je tu docela nával, vy jste se tedy zrovna trefil do chladnějšího počasí,“ míní s úsměvem.

Voda je studenější

Do vody se v Hradištku dá nejčastěji dostat rovnou z travnatých pláží, naleznete tu však i pozvolný vstup s drobnými kamínky. Na mnoha místech jsou pak mezery mezi rákosím, které mohou zajistit soukromí. Voda je však na všech místech čistá, u břehu je bez obtíží vidět kamínky na dně, jak potvrdil i Ladislav Straka, který na místo dorazil s přítelkyní Annou: „Byli jsme se projet na kole, tak nás napadlo, že si tu zchladíme alespoň nohy. Vodu jsem čekal studenější, není to zas tak špatné,“ pochvaluje si.

Zdroj: Deník/Petr ProcházkaPokud budete v parných letní dnech plánovat do Hradištka celodenní výlet, počítejte s faktem, že zde nejsou žádné veřejné toalety. Nemusíte se ale bát, okolí vodních ploch nikterak znečištěné není. Podobný problém je i občerstvením. Žádné stánky, kde by člověk mohl zakoupit pití či jídlo v okolí rybníků nejsou, nakoupit se ale dá v místních potravinách, do kterých to je od vody pěšky pár minut a naleznete zde vše potřebné od nápojů po nanuky. Ale pozor, otevřeno mají jen v pracovní dny a nejdéle do čtvrté hodiny odpolední. Přímo naproti potravinám však naleznete hospůdku, kde mají otevřeno každý od 16 do 22 hodin, v pátek a sobotu dokonce do půlnoci.