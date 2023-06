Speciální muzejní prohlídka děti seznámí zábavnou formou s historií Kolína

„Tento týden ještě otevírat nebudeme, dvacet stupňů je pro nás málo. Po víkendu to vypadá nadějně, chceme alespoň 23 stupňů. Ale opravdu záleží na počasí, nemůžeme nic slíbit,“ omlouvají se na sekretariátu Vodního světa Kolín.

Městská koupaliště jsou zátěž pro rozpočet

Zajímavou alternativou je koupaliště v Radimi, na jehož otevření si ale budou muset podle slov starosty obce Martina Sýkory návštěvníci ještě počkat: „Ještě nás čeká úklid a údržba. Ze zkušeností známe, že v červnu se ještě někdy ochladí. Takže počínáme s otevřením na první prázdninový víkend. Vstupné zůstane stejné jako loni, tedy stovka za dospělého, 50 korun za dítě,“ říká. Sám však z koupaliště ve své obci radost nemá, jelikož je to pro rozpočet ztrátová položka. I proto se zde žádné novinky nechystají.

O vítězi Toyota Beat festivalu rozhodl jeden jediný hlas. Jsou jím HiHead

Oficiálně nefunkční, ale pro veřejnost volně přístupné je koupaliště v Týnci nad Labem, kde najdete soustavu tři vodních ploch. Jak uvedl starosta Dušan Žmolil, město jej neprovozuje už alespoň deset let: „Lidé si tam stále chodí zaplavat, nějaká část je vybetonovaná, je tam i plážička a snad i skokanský můstek. Ale chybí jakékoliv zázemí, maximálně tam pořádáme jednou za čas nějakou jednorázovou akci. Ale spravovat jsme to přestali už před nějakou dobou, šíleně to prodělávalo.“

V létě pozor na sinice

Pokud se budete chtít vydat k přírodnímu koupališti, tak i pro vás má okolí Kolína hned několik možností. Tu, kterou zná snad každý Kolíňák, byste našli v obci Hradištko, kde jsou vedle sebe starý a nový písák. Mají však zásadní neduh, v létě jsou často plné sinic a tudíž je koupání zdraví škodlivé. Podobné vodní plochy jsou pak mezi Veltruby a Velkým Osekem. Z druhé strany Kolína se lze koupat v Sandberku, kde je možné si i pronajmout karavan. Přírodní koupání si užijete také na druhé straně Labe u obce Tři Dvory, kde se občas pořádají i koncerty. Letos se na 25. - 26. srpna chystá metalový festival Back to the symbolic, vstupné vyjde v předprodeji na 1100 Kč.