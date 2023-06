Základní variantou je pro lidi z města a okolí Vodní svět Kolín. Kromě padesátimetrového plaveckého bazénu, který je v chladnějších dnech přihříván, nabízí areál spoustu dalšího vyžití. Součástí letní plovárny je dětský bazén s brouzdalištěm, 45 metrů dlouhý tobogán, venkovní vířivka či dětská skluzavka s dalšími atrakcemi. Kromě plavání si návštěvníci mohou zahrát minigolf, tenis, nebo beach volejbal, k dispozici jsou venkovní trampolíny, mlhoviště a stolní tenis. „Tento týden ještě otevírat nebudeme, dvacet stupňů je pro nás málo. Letní sezónu zahájíme v pondělí 5. června, to už by stabilně mělo být teplo,“ slibují na sekretariátu Vodního světa Kolín.

Městská koupaliště jsou zátěž pro rozpočet

Zajímavou alternativou je koupaliště v Radimi, na jehož otevření si ale budou muset podle slov starosty obce Martina Sýkory návštěvníci ještě počkat: „Ještě nás čeká úklid a údržba. Ze zkušeností známe, že v červnu se ještě někdy ochladí. Takže počínáme s otevřením na první prázdninový víkend. Vstupné zůstane stejné jako loni, tedy stovka za dospělého, 50 korun za dítě,“ říká. Sám však z koupaliště ve své obci radost nemá, jelikož je to pro rozpočet ztrátová položka. I proto se zde žádné novinky nechystají.

Oficiálně nefunkční, ale pro veřejnost volně přístupné je koupaliště v Týnci nad Labem, kde najdete soustavu tři vodních ploch. Jak uvedl starosta Dušan Žmolil, město jej neprovozuje už alespoň deset let: „Lidé si tam stále chodí zaplavat, nějaká část je vybetonovaná, je tam i plážička a snad i skokanský můstek. Ale chybí jakékoliv zázemí, maximálně tam pořádáme jednou za čas nějakou jednorázovou akci. Ale spravovat jsme to přestali už před nějakou dobou, šíleně to prodělávalo.“

V létě pozor na sinice

Pokud se budete chtít vydat k přírodnímu koupališti, tak i pro vás má okolí Kolína hned několik možností. Tu, kterou zná snad každý Kolíňák, byste našli v obci Hradištko, kde jsou vedle sebe starý a nový písák. Mají však zásadní neduh, v létě jsou často plné sinic a tudíž je koupání zdraví škodlivé. Podobné vodní plochy jsou pak mezi Veltruby a Velkým Osekem. Z druhé strany Kolína se lze koupat v Sandberku, kde je možné si i pronajmout karavan. Přírodní koupání si užijete také na druhé straně Labe u obce Tři Dvory, kde se občas pořádají i koncerty. Letos se na 25. - 26. srpna chystá metalový festival Back to the symbolic, vstupné vyjde v předprodeji na 1100 Kč.