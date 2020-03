Většina kostí je nyní u restaurátora ve Veselí nad Lužnicí, některé ale už restaurovat nepůjdou. To ale rozhodně neznamená, že se vyhodí. Nebudou se ani pietně pohřbívat v okolí kostnice. „Kosti, které nebude možné restaurovat, budou uloženy v objektu kostnice v některé z bočních apsid v zadní části kosterní výzdoby,“ potvrdila mluvčí radnice Šárka Hrubá.

Co se týče zvonice, tam se nyní čekalo na ustálení vnitřní teploty a vlhkosti v místnosti budoucí expozice, aby mohly být začít konzervační práce podlahové krytiny. Ta se nejprve mechanicky očistí a pak bude opatřena hydrofobním nátěrem. Pokročily i práce na parkánu, v současné době je v prostoru zeleného parkánu instalovaný nový mobiliář.

„Všechny stavební úpravy by měly skončit během května, poté přijde na řadu vybavení interiérů, což by mělo trvat přibližně do srpna,“ připomněl harmonogram postupu prací starosta Michael Kašpar. Celé zrevitalizované a opravené okolí chrámu by se podle jeho slov, pokud vše dobře půjde, mělo otevírat v září.

Obyvatelé a návštěvníci města tak dostanou příležitost běžně se podívat do míst, kam se jinak dostali jen výjimečně například při Dnech evropského dědictví. Možná právě při příležitosti jejich letošního ročníku se slavnostní otevření výsledků více než dva roky trvající rekonstrukce uskuteční.