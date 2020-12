„Jejich realizaci jsme svěřili odborníkovi, který se postaral o jednotné stánky, jejich předepsané čtyřmetrové rozestupy i dodržování hygienických předpisů,“ shrnula Jitka Hermová z tohoto úřadu.

Na rynku se tak nenabízela žádná cukrová vata či ložní povlečení, ale keramika mnoha tvarů, jmelí, čaje šafránové i léčivé, babiččiny sirupy, ořechy a sušené ovoce, dřevěné dekorace, korálky nebo pletené proutěné košíky či židle a mnoho dalšího zboží.

Ještě v úterý bylo možné také zakousnout klobásu, langoše nebo popít svařené víno či grog, což od středy vládní nařízení opět zakázalo.

Od pátku do nabízeného sortimentu přibydou ještě ručně malované ozdoby. „Je o ně obrovský zájem, takže jsou pracovníci hodně vytížení a do Kolína mohou přijet jen na pět dní, ale rozhodně to bude stát za to,“ prozradila Hermová.

Vánoční trhy, které se letos musí obejít bez v minulosti oblíbených kulturních vystoupení místních školáků, potrvají až do 20. prosince.