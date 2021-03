„To je věc, které se samozřejmě obáváme. Máme ale vyčleněn dostatek standardních lůžek, abychom zvládli další nárůsty covidových pacientů. Co se týče jednotek intenzivní péče, ač lavírujeme na jejich plné vytíženosti, musím říci, že v této chvíli neuvažujeme o překladech pacientů do jiných nemocnic. Překlady jsou náš plán B,“ řekl ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.

A jaký je plán C? „Plán C, to je katastrofický scénář, že by všechny nemocnice v této zemi byly plné a nebylo kam překládat pacienty? Pak by si všechny nemocnice musely poradit samy i za využití zcela nestandardních postupů, jako je plicní ventilace na operačních sálech, na dospávacích pokojích, přistýlkách apod. Věřím, že toto nenastane,“ dodává Petr Chudomel.