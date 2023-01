Každý, kdo někdy Královskou cestou jel, uznává, že příliš královská není. Silnice je samá díra, pouze tu a tam záplata. Tomu by letos měl být konec. „Chystáme kompletní opravu ulice Královská cesta od restaurace U Červených po křižovatku s ulicí Polepská. Budou rekonstruovány inženýrské sítě, veřejné osvětlení, chodníky, vozovka a rovněž navýšíme počet parkovacích míst,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.

Peníze zbyly. Kolín přidává do letošní rozpočtu další akce, hlavně opravy ulic

Kromě Královské cesty by však výměna asfaltového povrchu neměla minout i řadu dalších kolínských ulic. Jednou z nejzásadnějších je Třídvorská ulice, vstupní „brána“ města od Týnce nad Labem a Pardubic by měla kromě nového povrchu podstoupit i výměnu kanalizace. Přibydou nové chodníky, zeleň či veřejné osvětlení. Navazovat by poté měla stavba kruhového objezdu na křižovatce ulic Třídvorská a K Vinici.