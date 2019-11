Vyhlášku představil kolínský starosta Michael Kašpar. „Udělali jsme anketu, na kterou odpovědělo asi 700 lidí. Ptali jsme se, jestli jsou pro omezení pyrotechniky, drtivá většina byla pro omezení užívání – jako v mnohých jiných městech,“ řekl.

Vyhláška stanovuje, že odpalovat zábavní pyrotechniku bude možné pouze 31. prosince a 1. ledna. Složitou otázkou zůstává, jak město plánuje situaci kontrolovat a hledat viníky, kteří vyhlášku případně poruší.

„Uvědomujeme si, že jakákoliv kontrola není jednoduchá. Vyhláška je otázkou prevence a podpoření toho, co nám vyšlo z anket od občanů,“ podotkl Kašpar. Podle něj by nějaká pravidla v tomto ohledu měla existovat. „Ve městě je vyhláška, že lidé musejí uklízet po svých psech. Také nechytnete každého, kdo to neudělá,“ prohlásil Kašpar s tím, že však případné porušení se bude řešit jako přestupek.

Vyhláškou se také zabývala sousední Kutná Hora, která chtěla odpalování petard povolit ve stejné dny. Schválení vyhlášky ale museli kutnohorští radní nakonec odložit.

„Vyhláška v tom znění, ve kterém byla předložená, je v podstatě nevymahatelná. Budeme se vyhláškou znovu zabývat na dalším zasedání rady. Bude potřeba ji doplnit a konkretizovat, konzultovat s městkou policií,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).