Další plánovanou velkou opravou je ulice Míru, kde se podle slov starosty konečně podařilo vypořádat majetkové poměry, zejména pod chodníky bylo několik soukromých majitelů. Opět se bude jednat o opravu silnice, chodníků, budou i sadové úpravy apod. Celkem by měla akce vyjít na 7,6 milionu. Jako první v ulici Míru nastoupí vodohospodářské sdružení, které bude vyměňovat vodovodní řad.

Opravy se dočká i Kolínská ulice, cca 180 metrů od Ovčárecké kolem Parama, což by mělo stát 3,5 milionu. Pracovat se bude také v prostoru před gymnáziem, tedy v parčíku kolem sochy T. G. Masaryka. „Jedná se o kompletní revitalizaci prostoru, rekonstrukci chodníků, osvětlení, odvody dešťové vody, revitalizace zeleně, doplnění mobiliáře,“ upřesnil starosta. Od Žižkovy ulice by měla prostor oddělit zelená clona. Akce by měla vyjít na 12 milionů.

Dojde také na další opravy kanalizací, například v Hlubočské ulici (12,3 milionu), v části Lipanské ulice (7 milionů), v ulicích U Hřiště a Sadová (11,3 milionu). Další kanalizační akcí jsou Zibohlavy, kde už město dostalo 8 milionů dotace, ale objevil se ještě jiný dotační titul, kde by mohlo dostat víc, tak zkusí podat ještě jednu žádost.