„Vzhledem k tomu, kolik nám v rozpočtu chybí peněz, to teď skutečně není priorita,“ říká starosta Michael Kašpar.

O něco lépe, i když stále nepříliš dobře, je na tom plánované vybudování Stromové kaple na vrchu Vinice. To město zcela neodsouvá. „Pokud by se podařilo najít jiné zdroje, mohli bychom se do toho pustit. Ale pouze z rozpočtu města si to v této chvíli, když vidím, jak stále méně nám chodí peněz, nedokáži představit,“ shrnul starosta.

Za duben přišlo do městské kasy o tři miliony méně než v loňském roce, za květen o 12 milionů, za červen o 13, za červenec to opět vypadá na propad přes 10 milionů. Samozřejmě platí, že vláda schválila kompenzační bonus, který nakonec není 1200, ale 1250 na obyvatele. To by mělo Kolínu přinést plus mínus 40 milionů, což je vlastně zhruba výpadek daní, který se nakupil do současné doby, samozřejmě do konce roku ještě o něco nabude. Teoreticky by města mohla peníze dostat v srpnu, ale termín na poslání je 60 dnů od schválení, které bylo začátkem tohoto měsíce.