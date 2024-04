Proměna parku bude rozsáhlá, starosta Michael Kašpar však zdůraznil, že zásah do zeleně bude minimální. Ta naopak přibude. „Budou se hodně vysazovat keře a květiny. Kácet by se mělo v jednotkách kusů a půjde pouze o nebezpečné dřeviny,“ sdělil starosta.

Na místě přibydou také nové veřejné toalety, přičemž ty stávající radnice přestěhuje v rámci projektu Vylaď Kolín ke sportovnímu hřišti u Seifertovy ulice. Novinkou bude rovněž vodní prvek, kterým by měl být chodníček podobný tomu, který se nachází v lázeňském parku v nedalekých Poděbradech. Vznikne rovněž podzemní nádrž na zadržování dešťové vody, která bude právě tento vodní prvek zásobovat.

Komfortnější cesta pro cyklisty. Radnice na novou cyklostezku získala dotaci

Práce, v jejichž průběhu by měl být částečně zajištěný průchod místem, provede společnost Sates Čechy za 29,7 milionu korun bez DPH. „Máme podanou žádost o dotaci pětaosmdesáti procent u IROP. Výsledek zatím nevíme, ale věříme, že uspějeme i v tomto případě. Jakmile bude vyřízené vše potřebné, firma by měla nastoupit k realizaci. Hotovo by mělo být letos,“ míní Michael Kašpar.