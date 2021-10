Do třetice všeho dobrého. Strážník Městské policie Kolín Aleš Svoboda obhájil loňské a předloňské zlato na Mistrovství ČR v přetahování lanem. Spolu se svými týmem, který tvoří rodinní příslušníci a přátelé, obhájil loňské vítězství a dosáhl opět zlaté medaile ve sportu, který má tisíciletou tradici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.