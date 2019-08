Skupina devíti skautů a skautek vyjela 31. července na Volárnu, kde strávili část prázdnin spolu s dětmi z různých koutů Ukrajiny, které tráví léto v rámci projektu Pomáháme společně na několika místech České republiky.

Mladiství z Ukrajiny ve věku 13 až 18 let pocházejí z rodin, do jejichž osudů vstoupila současná válečná situace. Akci organizuje NNO Ukrajinsko-evropská perspektiva. “Program jim připravovali a starali se o ně ukrajinští dobrovolníci převážně žijící v Česku. Hlavními organizátory byli Galina Andrejceva a Volodymyr Telenko, kteří mají můj velký obdiv za jejich nasazení a snahu udělat všem zúčastněným co největší pohodlí a zařídit skvělé zážitky,” popsal Martin Zoubek, vůdce skautského střediska.