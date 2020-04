ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Zbytek budou muset věřící absolvovat na dálku pomocí mší vysílaných třeba i přes sociální sítě. Jak to vidí kolínský farář Ján Halama?

Čekají nás bezprecedentní Velikonoce. Jak to vidíte se slavnostmi v době koronaviru? Jste optimista, že by se třeba něco mohlo odehrát?

Nebudou veřejné bohoslužby, ty prostě nejsou možné. Budou se pouze přenášet přes internet, odehrávat jen s nevyhnutelnou asistencí, tedy jenom s pár lidmi.

Jaký má úspěch on-line přenášení bohoslužeb? Zvládají to například starší lidé technicky, nebo jim pomáhají třeba vnoučata?

Myslím, že starší lidé spíše bohoslužby sledují v televizi, s internetem si třeba tolik neporadí. Co se ale týká nedělní bohoslužby, tam na jejím konci bylo 200 zhlédnutí. To je reálně více lidí, než kolik přijde do kostela. Přenášíme přímo přes Facebook, máme to technicky vyřešené. Přenášet se bude mše na zelený čtvrtek, velký pátek, vigilie, vzkříšení.

Jak to bude se křty dospělých? Budou se moci odehrát ty v nějakém „komornějším“ provedení?

Ty jsou přeloženy až na seslání Ducha svatého na letnice na konci května, to je termín daný pražským arcibiskupem. Letnice jsou 50 dnů po Velikonocích.

Ptají se lidé, jak budou Velikonoce vypadat, co se týká návštěv kostela?

Ví se to dlouho, věřící jsou zorientovaní v tom, jak to bude vypadat. Bylo to jasné už před týdnem, kdy byl prodloužený stav nouze, že se to dotkne i bohoslužeb. Biskupové vydali prohlášení, že budeme fungovat v tomto režimu.

Obracejí se na vás lidé s prosbou o duchovní podporu, nebo vzpruhu?

Že by se chtěl přímo někdo poradit, to ani ne. Spíše lidé využívají toho, že kostel je otevřený každý den, že tam jsme k dispozici. Tak toho využívají ke svátosti zpovědi. Před Velikonoci se lidé hlási trochu více, budeme se jim snažit v rozumné míře vyhovět. Pokud se zachovají opatření, že mají roušky, je mezi námi rozumná vzdálenost, nepodáváme si ruce, tak to je běžný režim jako na ulicích. Je to ale samozřejmě méně než obvykle; to bychom měli vyhlášené časy zpovědí, aby lidé přicházeli hromadně. Takto to děláme více individuálně.

Je něco, co byste v této těžké době chtěl vzkázat čtenářům?

Každý večer se modlíme za ukončení této epidemie, za všechny nemocné lidi. Hodně věřících se k nám připojuje, vždy v osm večer jsme přes Facebook spojení. Pomáhá to nám i jiným, víme o sobě, předáváme si aktuální informace, co se děje na farnosti, jaké jsou nové možnosti, co se týká chození do kostela. Někteří mladší lidé mi říkali, že jim to hodně pomáhá, že i když jsou někde sami, tak se necítí osamoceni. Jsme spojeni a Boží pomoc nám dává naději.

Velikonoce v Kolíně



9. dubna – Zelený čtvrtek

18:00 – mše svatá, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně



10. dubna – Velký pátek

14:00 – Křížová cesta, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

15:00 – obřady Velkého pátku, – kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

17:00 - 20:00 – kostel sv. Bartoloměje v Kolíně otevřený pro osobní modlitbu



11. dubna – Bílá sobota

8:30 – Ranní chvály, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

9:00 - 19:30 – kostel sv. Bartoloměje v Kolíně otevřený pro osobní modlitbu

20:00 – Obřady velikonoční vigilie – kostel sv. Bartoloměje v Kolíně



12. dubna – Zmrtvýchvstání Páně

9:00 – mše svatá, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně



13. dubna – Velikonoční pondělí

9:00 – mše svatá, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně



(Všechny bohoslužby jsou vysílané on-line, bez účasti věřících)