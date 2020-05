Kolínský dopravce uvedl do provozu autobusy na stlačený zemní plyn

/FOTOGALERIE/ Více než 118 milionů korun investovala Okresní autobusová doprava Kolín (OAD) do dvaceti nových autobusů s ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). K pořízení přispěl dotační program IROP. Ve středu 20. května je OAD za účasti starostů obcí na Kolínsku a zástupců Středočeského kraje slavnostně uvedla do provozu, do kterého nyní vyrazí na příměstských linkách.

Ze slavnostního uvedení do provozu dvaceti ekologických autobusů na stlačený zemní plyn (CNG), které pořídila Okresní autobusová doprava Kolín. | Foto: DENÍK/Michal Bílek