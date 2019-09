„Máme zpracovaný projekt na jímání vody ze střechy chrámu, navržené jsou dvě jímky, které budou zakopané přímo pod budoucími záhony a bude se z nich zavlažovat,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Město na závlahový systém žádá o dotaci z operačního programu životní prostředí.

Podle starosty by radnice ráda instalovala na zavlažování větší nádrže, ale prostě se tam nevejdou. I menší nádrže bude nejspíš potřeba svařovat až na místě, protože s nimi kolem chrámu není kudy projet.

Na kostnici se již dokončuje rekonstrukce fasády, pracuje se i uvnitř. Stará škola je nově obehnaná lešením, začaly práce na její fasádě a střeše, kde se bude měnit více trámů, než se předpokládalo, protože jsou napadené houbou a plísněmi. Původně měla být Stará škola bez fasády, protože se mělo za to, že tak původně vypadala, ale při rekonstrukci se našly zbytky původní fasády, takže budova bude nakonec omítnutá.

Téměř hotová je zvonice. Souběžně s tím farnost dokončuje odsoušení kolem zvonice a směrem ke kostnici, kde se dělají odsoušecí kanály.

Úplné dokončení všech úprav se předpokládá v polovině května příštího roku. Potom přijdou na řadu interiérové expozice, pro které se nyní připravuje ve Staré škole i ve zvonici nová elektroinstalace.

Další novinkou, kterou nyní řeší město s farností, je otevření hlavního vstupu do chrámu i mimo otevírací dobu. Bylo by tak možné možné vejít a nahlédnout, jak je tomu u některých památek v zahraničí nebo i pražského chrámu sv. Víta. „Celý prostor by to velmi zatraktivnilo,“ soudí starosta.

Farnost žádá o dotaci na rekonstrukci interiéru chrámu včetně nových varhan, na výsledek stále čeká. Původně bylo navržené prosklené zádveří, což se nakonec nesetkalo s úspěchem u památkářů. Nyní je na stole návrh od mladých kolínských architektů na vyřešení vstupu formou kovaných mříží. Do postranních oblouků by byly stálé mříže, do předního pak otevírací.

Záměr je ve fázi studie, kterou už odsouhlasili památkáři. Nyní by se mělo pokročit k projektu, který upřesní, kolik by to mohlo stát. Teoreticky byk otevření mohlo dojít už příští rok.