Zájemců o výuku na základních uměleckých školách je hodně. Hře na hudební nástroj, zpěvu, ale i tanci či kreslení se chtějí učit mnozí, ne každý ale dostane příležitost. Přijímací zkoušky na „ZUŠky“ jsou povinné a může se stát, že někteří adepti neprojdou. Důvody jsou různé: nedostatek předpokladů, ale i málo míst na oboru. Je tomu tak i na uměleckých školách na Kolínsku, kde se již velmi brzy přijímací zkoušky odehrají.

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně | Video: Deník/Petr Procházka

Na ZUŠ Český Brod začnou přijímací zkoušky 30. května a podle jednotlivých oborů potrvají až do 20. června. Podle ředitele školy Tomáše Charváta je častým důvodem příchodu zájemců o výuku vánoční přání, kdy se děti chtějí naučit na nějaký nástroj – často jde o klavír a kytaru. „O ty je u nás dlouhodobě největší zájem. Stává se, že se dítě bez jakékoliv předchozí zkušenosti s hudbou v rodině shlédne v kytaře, která je však beznadějně plná. A tak se snažíme nabídnout možnost hry na jiný nástroj,“ popsal Charvát. Jak však žák dopadne, když je přijat, ale počáteční nadšení opadne, se předem nedá odhadnout. Podle ředitele nelze dopředu poznat pracovitost čivůli dítěte - ani případnou podporu rodiny v momentě, kdy žák ztrácí chuť daný obor dělat.

Na zkoušky musí každý

Každý zájemce o výuku na státních uměleckých školách musí projít talentovými zkouškami. V Českém Brodě mají na přijímací řízení vymyšlený sofistikovaný bodovací systém, který má částečně objektivně a částečně subjektivně zhodnotit schopnosti dítěte. „Pokud máme zájemce o zpěv, který nám správně neintonuje, dostane bodů méně. Ale pořád platí, že nejčastějším důvodem nepřijetí je plná kapacita. Talentové zkoušky se snažíme dělat formou hry, abychom co nejvíce eliminovali stres,“ prozradil Charvát. Úkoly jsou zaměřené jak na jemnou, tak na hrubou motoriku, hodně záleží na daném oboru.

Povinnost přijímacích zkoušek platí samozřejmě i pro ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně. Zde je mají naplánované na dny 12. až 15. června a ředitel kolínské ZUŠ Michal Dubnický poukázal na jejich důležitost. „Zvláště u nejmenších dětí je důležité, aby po celou dobu výuky udržely pozornost. Talentové zkoušky mají prověřit předpoklady uchazeče pro daný obor, abychom na nějaké neduhy nepřicházeli až v průběhu výuky,“ okomentoval.

Největší zájem je v Kolíně o hudební obor. Po pandemii covidu zde sice zaznamenali menší úbytek dětí, nyní už je však vše jako dříve.

Zdražování nebude radikální

V kolínské ZUŠ chystají od příštího školního roku mírné zdražení, rodiče se však nemusí bát, že by se jednalo o velký skok. „Současný ceník je z roku 2015 a jelikož se nám zvyšují náklady, musíme zvýšit i školné. Ale ne nějak radikálně, abych neodradili případné zájemce. Přesně zatím nevíme, ale bude to v řádu jednotek procent, maximálně deset,“ slibuje Michal Dubnický.

V Českém Brodě se zatím zdražovat studium nechystají, poslední slovo však bude mít zřizovatel. „Pokud bychom neměli pokryté zvýšené náklady, pak bychom asi na školné sáhnout museli. Ale nechceme to udělat a doufám, že ani nebudeme muset,“ sdělil Tomáš Charvát.

Termíny talentových zkoušek



ZUŠ Kolín

12. - 14. 6.

Budova ZUŠ v Sokolské ulici

(vždy od 14 do 17 hodin)

Hudební obor (učebna č.1)

Literárně dramatický obor (učebna č. 5)

Výtvarný obor (ateliéry č. 38 a 39 v podkroví)



Taneční centrum na Královské cestě

(vždy od 15 do 17 hodin)

Taneční obor

• současný a lidový tanec od 5 let: 12. - 14. 6.

• klasický balet od 8 let: 12. a 13. 6.



ZUŠ Český Brod

Hudební obor:

30. 5.: Kollárova 1016 (divadlo), Český Brod

15. 6.: budova č. 65, úvaly

19. 6.: Kollárova 1016 (divadlo), Český Brod



Výtvarný obor

1. 6. a 15. 6.: Kollárova 416, Český Brod



Literárně dramatický obor

19. 6.: Kollárova 1016 (divadlo), Český Brod



Taneční obor

20. 6.: Kollárova 416, Český Brod