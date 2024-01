Řetězec se žlutým M

Na McDonald’s se v Kolíně dlouho čekalo a lidé jej dokonce každoročně psali do svých dopisů, které vhazovali do bedny na přání u vánočního stromu na Karlově náměstí. První pobočka fastfoofového řetězce McDonald’s v okolí Kolína otevřela ve čtvrtek 30. listopadu a ihned byl velký zájem. Restaurace nabízí i kavárnu McCafé či prodej do vozu McDrive.

První u Kolína a již svou šestou pobočku otevřel Tomáš Honzík, který u řetězce se žlutým M začínal již v roce 1992 jako řadový zaměstnanec v Praze. „Jsem moc rád, že jsme mohli tady u Kolína otevřít. V současné době se snažíme expandovat hlavně do menších měst, jako je Kolín, protože v nich vidíme větší potenciál,“ uvedl Honzík.

McDonald’s u Kolína má otevřeno. Restaurace se zaplnila prvními hosty