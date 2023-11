Pečená husa se zelím a knedlíky, husí kaldoun, paštiky, ale i další husí speciality. Taková nabídka nesmí chybět na žádném svatomartinském menu restaurací v regionu. Jinak tomu není ani v případě kolínského podniku La Musica, kde svatomartinské hody začnou 9. a potrvají do 12. listopadu. „Pro letošní rok jsme si připravili husí terynu s bagetkou jako předkrm, chybět nemůže polévka ve formě husího kaldounu, vrcholem menu je pak husí stehno se zelím a variací knedlíků. Jako dezert nabídneme pošírovanou hrušku,“ řekl provozní a spolumajitel Štěpán Linhart. Hlavní chod zde vyjde na 470 korun.

Podobné menu nabídne mezi 10. a 12. listopadem i kolínský hotel Theresia. Tam jako předkrm nabízí paštiku z husích jater s jablečným chutney a mandlemi, dále husí kaldoun, konfitované husí stehno s variací knedlíků, brusinkovým zelím, pečeným jablkem a vlastní nádivkou a jako dezert je v nabídce hruškovým závin s marcipánem a vanilkovým přelivem. Celé menu vyjde na 650 korun, samotný hlavní chod na 480 korun.

Celý týden pak na svatomartinské speciality budou moci zájemci vyrazit do choťovickém hotelu Na Farmě. Husí hody zde potrvají od 11. a 19. listopadu, místa však rychle mizí. „V případě zájmu je určitě nutná rezervace, hlavně o víkendu máme hodně plno. Servírovat budeme předkrm v podobě husí paštiky, husí vývar, husu na tři způsoby a dva předkrmy. Hlavní chod vyjde na 470 korun,“ sdělil personál hotelu.

Komu přijde cena husích pochoutek v restauracích příliš vysoká, může využít nevšední nabídky cerhenické školní jídelny. Ta za 200 korun nabízí pro mimoškolní strávníky svatomartinské menu o dvou chodech. Husu zde ale nahradila kachna, a to kvůli nákladům. „Musíme se vejít do cenového limitu, proto menu ve složení kachní polévka s drůbky, pečené kachní stehno, bramborové knedlíky, červené zelí. Bereme to jako naší sebeprezentaci. Zájemci si jen musí rezervovat svou porci,“ vysvětlili zaměstnanci jídelny.

Oslavy svatého Martina však nejsou jen o hodech a vínu. Na svém si přijdou i milovníci kultury. Již 8. listopadu se v kolínském Městském divadle koná Svatomartinský koncert Harmonie 1872, tedy tradiční vystoupení kolínského hudebního tělesa. Součástí koncertu bude také křest nového CD. Na 9. listopadu pak bude připraven Martinský trh na Karlově náměstí. Uskuteční se od 8 do 17 hodin.