Na Kolínsku se do stávky zapojili opravdu téměř všichni, od mateřských, přes základní po střední školy. Studenti Střední průmyslové školy strojírenské Kolín ale šli klasicky do školy. Škola předem avizovala, že s důvody stávky stoprocentně souhlasí. K jejímu vedení přímo na škole se ale nenašla vůdčí osobnost.

Podle ředitele školy Františka Pražáka za to může převážně absence odborů. „Museli bychom zakládat stávkový výbor a nikomu se do toho nechtělo. Nenašel se u nás žádný iniciátor, který by se organizace stávky ujal. Jde o spoustu administrativy, zároveň v daný den o neplacené volno,“ vysvětlil Pražák. Zdůraznil však, že s důvody stávky se škola ztotožňuje.

Ve střehu budeme i po stávce. Nechceme vyhrožovat, ale dohodnout se, řekl Dobšík

Studenty kolínské „průmyslovky“ ale neúčast jejich školy ve stávce příliš nezarmoutila. „Jde o jeden den, tak to není taková hrůza. Máme hodně kamarádů odjinud, kteří jsou dneska doma a smáli se nám. Ale my jim to někdy vrátíme,“ shodl se hlouček mladých hochů postávajících před budovou.

Zcela opačný případ nastal v otázce výuky na Gymnáziu Český Brod. To vyhlásilo ředitelské volno a studenti si užili prodloužený víkend. Jeho ředitel Jiří Krčmář o tom byl od počátku rozhodnutý. „Od začátku jsem věřil, že se s kolegy shodnu a zúčastníme se stávky. Považujeme za nutné touto formou protestovat proti dalšímu snižování výdajů na vzdělávání, které budou mít řadu negativních důsledků. Nechceme redukci počtu asistentů pomáhajících nadaným nebo znevýhodněným dětem,“ míní Krčmář.

Co by se mohlo na gymnáziu změnit?

Finanční nedostatek by podle něj mohl zapříčinit přímo v jeho škole menší možnost vyučovat v menších skupinách. „Děti se toho nejvíce neučí v menším počtu. Proto jsou například na cizí jazyky dělené do skupin. Může dojít i ke snížení počtu volitelných předmětů nebo zvyšování počtu dětí ve třídě. To je přeci úplně opačný směr, než bychom se měli ubírat,“ uvedl Jiří Krčmář.

Pro Gymnázium Český Brod jde ale především o věc solidarity s nepedagogickými pracovníky a se školami, na něž plánované změny dopadnou citelněji. „Je pravdou, že všech pedagogů se dotkne snižování platů vůči průměrné mzdě, a i to je jedním z důvodů ke stávce, není však tím hlavním,“ doplnil Jiří Krčmář.