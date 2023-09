Základní škola ve Velimi vstoupila do nového školního roku s radostí v podobě nově vybavené počítačové učebny. Stalo se tak díky podpoře společnosti Ball , která v obci vyrábí hliníková pouzdra na aerosolní spreje a nedávno pořádala den otevřených dvěří . Společnost do nového vybavení pro školu investovala půl milionu. „Plánujeme i další spolupráci,“ předeslala ředitelka školy Alena Holzbauerová, která věří, že partnerství povede ke zvýšení úrovně výuky na její škole. Zároveň však naznačila, že sponzor v podobě Ball je pro školu velké štěstí. „Nebýt Ballu, tak bychom to měli o dost složitější,“ konstatovala.

Sehnat nového, podobně silného sponzora ale nemusí být pro školy právě nejsnadnější. Naznačil to ředitel 4. základní školy v Kolíně Bohumil Herčík. Podle něj je to vlastně v dnešní době téměř nemožné. „Ve městě, jako je Kolín, sponzoring škol příliš nefrčí. My jsme poměrně slušně vybavení, máme jednu větší a jednu menší učebnu s počítači. V každé třídě je navíc notebook. Jinak si ale vše musíme hradit z dotací a nebo vlastních fondů,“ shrnul.

Je nutné vědět, koho oslovit

Sponzorství jde škole podle Herčíkových slov hlavně od movitějších rodičů, ti však ve velké většině případů podpoří pouze třídu svého potomka, nikoliv celou školu. „Nejhorší je, že koupíte nové vybavení a pomalu za dva roky už je kvůli pokroku zastaralé,“ podotkl ředitel.

Dušan Zahrádka, ředitel Obchodní akademie Kolín, říká, že pokud osloví potenciálního sponzora, který je zcela cizí, je mu jasné, že to zřejmě nedopadne. Spoléhá tedy na osvědčené kontakty. „Už mám spoustu známých ve firmách ve městě, takže vím, kam zavolat. Podpora sice není úplně pravidelná, ale když máme nějakou větší akci, jako loni oslavy 125. výročí školy, tak přispějí,“ poznamenal.

Samotní rodiče studentů pak podle jeho vyjádření přispívají 500 korun ročně do jejich spolku, nějaké větší dary by z obav možného očekávané protekce prý ani nechtěl.

Také na Gymnáziu Český Brod už přesně ví, koho v jakých případech oslovit, většinou podle ředitele Jiřího Krčmáře jde o dar na konkrétní věc. „Peníze nám určitě nikdo necpe, málokdy se stane, že by nám někdo poskytl finance s tím, že mu je jedno, co za ně pořídíme. Většinou obešleme rodiče s tím, co chystáme, a jelikož se jedná o investici pro jejich děti, tak někteří pomůžou. Jsme menší škola, takže se určitým způsobem i známe,“ sdělil Krčmář.

Soukromá škola finanční dary nepřijímá

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín dokonce finanční dary nepřijímá vůbec. Důvod je prostý: je soukromá a finance jí plynou ze školného, které činí ročně 29 400 korun. „Jelikož máme příjmy ze školného, tak jsme nikdy zatím k finančním darům nepřistoupili. Firmy nám vždy pomohou věcně či službami, ale to je vše,“ uvedla zřizovatelka a jednatelka školy Ludmila Bílá. „Samozřejmě by nám větší rozpočet vyhovoval, ale zatím jsme se k žádostem o dar nedostali,“ doplnila.