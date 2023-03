Vypínání nebo částečné vypínání veřejného osvětlení je krok, ke kterému přistupuje čím dál více obcí. Důvod je jasný: šetření na drahých energiích.

Veřejné osvětlení v obci Pašinka. | Foto: Deník/Jana Martinková

Noční úsporné svícení v době zhruba od půlnoci do do půl páté ráno zavedli například v obci Tismice a její části Limuzy. „Ještě nemáme fakturaci, ale jsme s tím spokojení, nikdo si nestěžoval. Zatím ještě máme aukční ceny, ale je tak nejistá doba, že se to nedá přesně promítnout do peněz. O úsporu se snažíme i třeba tím, že jsme instalovali ledkové osvětlení,“ sdělila starostka Martina Zdražilová.

Celá obec po tmě není. Svítí každá třetí lampa, a to ještě tak, že jsou svítidla vytipovaná. Navíc místostarosta prošel obec a kde by vycházelo temné zákoutí, nechává se lampa svítit, ačkoliv není zrovna v pořadí třetí.

Smlouva je podepsaná. Kraj prodal Českému Brodu areál školy za 84 milionů

Obyvatelům nový systém příliš nevadí. „Já moc po tmě nechodím,“ smála se mladá žena na autobusové zastávce v Tismicích. Nevadí to ale ani paní, která jezdí na kole ve dvě hodiny v noci do práce. „Já se nebojím, je mi to jedno, sednu na kolo a jedu. Navíc není úplná tma,“ řekla.

Muž po jejím boku navíc dodal, že se to tak dělá i ve spoustě jiných obcí. „Prostě úsporné důvody. Nevidíte pod jednou lampou, ale vidíte už tu další. V noci je venku málo lidí a když se jde třeba na pátou na autobus, už to svítí všechno,“ shrnul.

Obyvatelé domu v centru obce jsou pak dokonce rádi. „Lampa mi svítí do domu, jde nám přímo do ložnice, a zrovna je to ta, která nezhasíná. Za nás by se tedy klidně mohly zhasínat i některé další lampy,“ řekl muž.

Chtěli zhasnout i dříve

Kvůli zvyšování energií se momentálně od půlnoci do čtyř hodin rýno nesvítí v obci Pašinka. „Máme dlouhodobě tabulku spotřeby, naposledy nám vraceli cca 16 tisíc. Dvacet největších jsme vyměnili za ledkové, takže nevíme přesně, co úsporu způsobilo, každopádně se u nás bude stavět, takže se nám spotřeba zvedne,“ popsala starostka Jana Truhlářová.

Zastupitelé se rozhodovali, zda nesvítit až od jedné hodiny, nakonec o jeden hlas prošla varianta od půlnoci. Někteří dokonce chtěli zhasínat i dřív než od půlnoci. Naproti tomu na letní měsíce obec plánuje svítit celou noc.

Ani zdejší občané se k omezení veřejného osvětlení nestaví negativně. Podle starostky na obci zaznamenali jednu stížnost na nesvícení. Naopak jedna z obyvatelek, které lampa svítí do oken, ji při poruše ani nechtěla opravovat.

Sobě člověk od úst občas utrhne, na svých zvířecích miláčcích ale lidé nešetří

„Mně to celkově nevadí, alespoň se nám dobře spí,“ nechal se slyšet další z obyvatel s tím, že se prostě šetří všude. „Když jdou lidi ráno do práce, už to svítí. To jenom já chodím mezi druhou a třetí s baterkou, jezdím v poděbradských mlékárnách, takže vstávám brzy,“ dodal.

Starší žena bydlící kousek od návsi také není proti. „Uprostřed noci opravdu po vsi nechodím a když jdu náhodou ještě o půlnoci vysypat smetí do popelnice, tak si na tu minutku rozsvítím ve verandě,“ popsala.