Jak uvedla mluvčí krajské hygienická stanice Dana Šalamunová, provázaná je zhruba polovina případů z těchto dvou okresů. „Na Kolínsku a Kutnohorsku se nedá hovořit o ohniscích, probíhá zde komunitní přenos. Zvláštní opatření neplánujeme, celorepublikově se řídíme protiepidemickým systémem PES,“ upřesnila.

Kolín udělá další opatření, pokud by je hygiena nebo vláda nařídila. „Máme ale svá průběžná opatření, která ani nikde nevyvěšujeme, prolíná se to celým rokem, teď zrovna je do odvolání zavřená MŠ Bachmačská, předtím to byla škola Sendražicích,“ předeslal starosta.

Jak doplnila místostarostka Iveta Mikšíková, tato opatření Kolín tvoří na krizovém štábu. „Nyní jsme doporučili, aby všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ve školách nosili roušky, a to včetně mateřských škol, kde to povinné z nařízení vlády není,“ upřesnila.

Podle starosty Michaela Kašpara výborně probíhá spolupráce s hygienou, nemocnicí, hasiči i policií. „Každý týden máme zasedání krizového štábu. Za normální situace se scházíme čtyřikrát až pětkrát za rok, nyní v úterý jsme měli letošní 46. schůzi. Do konce roku, myslím, zvládneme tolik, co za posledních deset let,“ dodal starosta.

Ve stejný den zasedal krizový štáb také v Kutné Hoře. „Nemáme informace o ohniscích nákazy, v této chvíli opatření nepřipravujeme,“ uvedla místostarostka Silvia Doušová.

Za přísných hygienických opatření pokračují trhy na Palackého náměstí, které podle místostarostky nejsou masovou akcí. „Není důvod je omezovat, máme obrovské náměstí. Na jeho plochu bychom mohli pustit najednou až 350 lidí, což tam na trh nikdy naráz nepřijde,“ popsala.

Epidemickou situaci budou v Kutné Hoře opět řešit v pondělí na schůzce vedení města. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet přes víkend a také s čím přijde vláda,“ podotkla Doušová a naznačila možnost, že nárůst počtu pozitivních případů může souviset s vyšším počtem provedených testů, například testováním učitelů.

Při tomto testování už byl v Kutné Hoře zachycen jeden pozitivní, bezpříznakový případ. „Jsme ve střehu, epidemickou situaci nepodceňujeme, kdykoli jsme schopní svolat krizový štáb,“ dodala místostarostka.