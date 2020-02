Podobně hovoří také Jakub Nekolný, starosta druhého největšího města v regionu – Českého Brodu. „Máme několik spadlých stromů, samozřejmě byly i ulámané větve, vznikly drobné škody na majetku, například při pádu stromu nebo větve na plot. Po městě se nyní uklízí, odstraňujeme spadlé stromy a věříme, že další vítr už nepřinese problémy,“ uvedl Jakub Nekolný.

Na odstraňování škod se pracuje také v Pečkách. Tam mají stále zákaz vstupu do městského parku, platí do odvolání. V parku jsou totiž nalomené stromy, které hrozí pádem. Kvůli nebezpečí pádu stromu by uzavřen také Hellichův park.

Od noci z pondělí na úterý do úterního poledne do statistik výjezdů hasičů v souvislosti s větrem přibylo pět událostí. „Čtyřikrát hasiči vyjížděli na odstranění spadlého stromu, bylo to v Týnci nad Labem, Pečkách, Poříčanech a Radlicích, do Ovčár mířili k bývalé faře, kde byl na střeše utržený plech,“ popsala mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Policejní výjezdy už v souvislosti s počasím nepřibyly, jak potvrdila mluvčí Martina Fejfarová. Statistiky se zastavily na třech případech z pondělí, tedy na nehodě kamionu, který vítr málem převrátil na křižovatce zvané U Ruky, tedy na křížení silnic od Kolína směrem na Uhlířské Janovice a silnice od Suchdola na Bečváry.

Další dvě události byly pád v prvním případě stromu, v druhém případě větve na osobní auto. To nejsou klasické dopravní nehody, tyto případy se řešily takzvaně na euroformulář a majitelé, kteří jistě na orkán Sabine dlouho nezapomenou, budou tyto záležitosti řešit s pojišťovnou případně s majitelem stromu.

Vítr se nedotkl jen stromů, majetku a lidských osudů, ale i zvířecích. Svěřenci kolínského psího útulku, jak uvedla vedoucí Alice Vlková, přečkali pondělní i úterní vítr v pořádku, dobrý konec snad bude mít i příběh psího ztracence, který se v pondělí našel na Černokostelecku, tedy dnes již okrese Praha – východ.

Menšího hnědo rezavého křížence našli vyděšeného a promočeného na silnici mezi obcí Kozojedy a Kostelcem nad Černými lesy. Zda se zvíře někomu zaběhlo, nebo jestli ho někdo v tom strašném počasí u silnice vyhodil, zatím není jasné. Každopádně zvíře mají v Kostelci a majitel se o něj může přihlásit.