Letošní jaro je podle pěstitelů bláznivé. Květy jahod totiž začaly kvést mnohem dříve, než je obvyklé, a to kvůli příznivému teplému počasí. A právě proto následné mrazy způsobily tolik škod.

„Počasí se tento rok zbláznilo,“ konstatoval Zdeněk Žert, majitel Ovocných sadů Bříství, kde prý zhruba polovina jahod úplně zmrzla. „Vlastně přežilo jen to, co jsme stihli nějakým způsobem přikrýt. Samosběr jsme zrovna otevřeli, ale podle mě ho zase brzy zavřeme, protože lidé úrodu vysbírají,“ míní Žert.

Že bylo brzy teplo a příroda se probudila dříve pro sadaře bylo spíš špatně. „Některé věci prostě technicky nelze urychlit. A zároveň je poměrně sucho. Zaléváme, co to jde, ale vzdušnou vlhkost to nenahradí,“ posteskl si Zdeněk Žert.

Věci se mění ze dne na den, samotný samosběr bude podle majitele brzy pryč, protože lidé projevili velký zájem. Kilogram vyjde na 99 korun, za česané jahody zájemci dají 160 za kilo.

Podobné potíže řeší i v Jahodárně Kouřim. I zde podle majitele Radka Procházky značná část úrody jahod pomrzla. „Rané a střední odrůdy to zasáhlo hodně. Budu hodně spoléhat na pozdější, z těch by něco vzejít mělo, ale určitě toho nebude tolik, jako třeba loni. Proto ještě ani nemám vyvěšené ceny, budu to muset promyslet podle toho, kolik jich dozraje,“ popsal Procházka. Na zájemce se ale podle něj stoprocentně dostane. Samosběr by se zde mohl rozjet někdy na začátku června. Konkrétní termín však Jahodárna Kouřim teprve zveřejní.

Jahody dozrávají

Ve Starém Kolíně je samosběr jahod momentálně pozastavený. Jahody zde zatím dozrávají. Poté by jich ovšem mělo být dost, a to za 60 korun za kilogram.

Jahodová sezona se blíží i na Tržišti u kolínského letiště, kde očekávají začátek samosběru již brzy. Cenu jahod provozovatel uvede spolu s oznámením o zahájení.