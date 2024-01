Jaroslav Lochman

Od roku 1976 se Jaroslav Lochman zabývá tvorbou papírových betlémů. Byl to jeho společný koníček s manželkou Věrou, ve kterém pokračuje i po jejím úmrtí. A jako každoročně uspořádal u sebe doma v Pečkách výstavu svých nejlepších výtvorů. Dříve vystavoval v jiných prostorech, ale to bylo kvůli převážení nepraktické. „Naložit vše do auta, nainstalovat na místě a za pět dní to zase uklidit a odvést. To byla naše každoroční rutina, až jsme si řekli, že bychom si mohli upravit vlastní prostory,“ vysvětlil Jaroslav Lochman.

Jaroslav Lochman dělá betlémy téměř 50 let. Doma v Pečkách připravil výstavu